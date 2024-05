Für die SG Schönebeck startet die Vorbereitung direkt mit einem Kracher gegen Rot-Weiss Essen. Die Vorfreude ist groß.

Am Montagnachmittag veröffentlichte Rot-Weiss Essen den Vorbereitungsplan für die anstehende Saison 2024/25. Das große Highlight ist das Testspiel gegen den frischgebackenen Doublesieger Bayer 04 Leverkusen am 26. Juli (19 Uhr) im Stadion an der Hafenstraße.

Doch auch ein Essener Amateurverein nahm die RWE-Termine freudestrahlend zur Kenntnis: Die Rede ist von der SG Schönebeck. Der Landesligist wird am 29. Juni ein Testspiel gegen den Drittligisten bestreiten. Für RWE ist es die erste Partie in der Vorbereitung. Gut möglich, dass das Spiel auf dem Naturrasen am Willi-Lippens-Platz, direkt neben dem Essener Stadion, ausgetragen wird.

SGS-Cheftrainer Olaf Rehmann freut sich bereits auf diesen Vergleich. "Es spricht ja für uns, dass RWE ein Testspiel gegen uns anfragt. Das hat sicherlich auch mit der Art zu tun, wie wir Fußball spielen und auftreten. Wir nehmen die Anfrage also auch als Kompliment für unsere Arbeit auf und freuen uns, dass diese auch vom größten Verein in Essen positiv gesehen und wahrgenommen wird", erklärte Rehmann auf RevierSport-Nachfrage.

Sportlich ist die Favoritenrolle natürlich klar verteilt. Trotzdem möchte sich Rehmann mit seiner Mannschaft vernünftig verkaufen und den Zuschauern ein gutes Spiel bieten: "Die Partie gegen RWE ist für viele Spieler ein Highlight, weil wir viele Fans bei uns im Kader haben, die auch regelmäßig an der Hafenstraße die Spiele besuchen. Für mich ist es eine gute Gelegenheit, die Lauf- und Leidensfähigkeit meiner Mannschaft am Anfang der Vorbereitung zu testen."

Seit 2022 ist Olaf Rehmann Cheftrainer in Essen-Schönebeck. Bereits in seiner ersten Saison führte der 43-Jährige den Verein zur Bezirksliga-Meisterschaft, in diesem Jahr sicherte sich die SGS frühzeitig den Klassenerhalt in der Landesliga. In 65 Liga-Partien holte Rehmann mit seiner Mannschaft einen Punkteschnitt von 1,87. Zur Belohnung folgt am 29. Juni dann das große Highlight gegen Rot-Weiss Essen.