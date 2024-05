Rot-Weiss Essen kann am letzten Spieltag der 3. Liga nicht mehr ins Aufstiegsrennen eingreifen. Der Andrang auf Karten für den Gästeblock in Lübeck ist dennoch groß.

Es war ein ganz bitterer Freitagabend für die Spieler, Verantwortlichen und Fans von Rot-Weiss Essen. Mit einem Heimsieg gegen 1860 München hätte man die Aufstiegsträume am Leben halten und - weil Regensburg tags darauf nur einfach punktete - bis auf zwei Zähler an den Relegationsplatz drei ranrücken können. Doch ein Treffer von Fynn Lakenmacher besiegelte den Klassenerhalt für die Löwen und das Ende der Zweitliga-Hoffnungen für RWE.

Ein großes Ziel haben die Essener am letzten Spieltag aber doch noch: Die Rückeroberung des vierten Platzes und damit schon vor dem Niederrheinpokal-Finale gegen Rot-Weiß Oberhausen das sichere Ticket für den DFB-Pokal. Diesen verlor man am vergangenen Spieltag an die SG Dynamo Dresden, die nun einen Punkt vor RWE steht und den MSV Duisburg empfängt. RWE gastiert beim VfB Lübeck.

Und dort können sich die Essener Akteure trotz des geplatzten Traums mal wieder auf eine riesige Fan-Unterstützung freuen. Wie der Verein am Mittwochvormittag verkündete, sind bereits 2800 Karten für den Gästebereich vergriffen. Nur noch 300 Stehplatz-Tickets sind verfügbar.

Mehr als 2000 Auswärtsfahrer im Schnitt

Damit dürften die Essener ihrer Mannschaft nicht nur einen würdigen Saisonabschluss bereiten, sondern auch weiter ganz oben in der Auswärtsfahrertabelle mitspielen. Je nach Quelle finden sich dort leicht abweichende Zahlen wieder. Das Portal "Die falsche 9" führt RWE beispielsweise mit 2117 Gästefans im Schnitt auf Platz zwei, knapp hinter 1860 München, die es dem Portal zu Folge im Schnitt auf 2233 Gästefans brachten. Stimmen diese Zahlen, bräuchte es über 4300 Essener in Lübeck, um die Löwen noch einzuholen. Auf Platz drei steht derweil Dynamo Dresden mit 2058 Gästefans im Schnitt.

Die Ausgangslage für einen gelungenen letzten Spieltag nicht nur auf den Rängen sondern auch auf dem Platz ist jedenfalls gut: Lübeck ist als Tabellen-19. bereits sicher abgestiegen und verlor in der Vorwoche mit 1:6 in Ingolstadt. Im Hinspiel setzte sich RWE zuhause mit 1:0 durch.