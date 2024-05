Die 1. Sportvereinigung Solingen-Wald 03 hat einen neuen Cheftrainer gefunden. Dieser soll die Solinger demnächst in die Landesliga führen.

Die 1. Sportvereinigung Solingen-Wald 03, Tabellenfünfter der Bezirksliga Staffel 2 am Niederrhein, hat nach intensiver Suche einen neuen Trainer für die Erste Mannschaft gefunden. Daniele Varveri übernimmt in Solingen. Den ASV Mettmann hatte der gebürtige Italiener in der Saison 2022/2023 in die Landesliga geführt. Das soll er in der Serie 2024/2025 auch mit Solingen schaffen.

"Ich freue mich sehr ein Teil dieses Vereins zu sein und auf diese neue Herausforderung. Nach den Gesprächen und diversen Eindrücken konnte ich sofort feststellen, dass in diesem Klub nicht nur über Fußball gesprochen sondern dieser Sport gelebt wird. Da für mich persönlich der Fußball ebenfalls mehr als nur eine Sportart ist, bin ich von einer ehrlichen und ehrgeizigen Zusammenarbeit überzeugt", meinte Varveri.

Varveri betonte schon bei seiner Vorstellung, dass er ein absoluter Teamplayer sei und große Ziele nur gemeinsam erreicht werden können. Varveri: "Um Ziele zu verwirklichen, sollte das Wir als große Einheit gelebt werden. Wir alle sollten bitte dieses Vereinswappen mit Stolz und Ehre repräsentieren. Zum "Wir" gehören nicht nur die 1. Mannschaft sondern der Gesamtverein und die treuen Helfer und Fans, die uns tatkräftig unterstützen. Ich bitte darum, dass wir dieses Wir-Gefühl in Zukunft ganz groß schreiben."

Der 42-jährige Varveri stand in seiner aktiven Laufbahn einst bei Fortuna Düsseldorf unter Vertrag, spielte auch für Ratingen 04/19, 1. FC Wülfrath und FC Remscheid.

Solingens Sportlicher Leiter Peter Resvanis sagte zu der Verpflichtung: "Wir haben uns bewusst die Zeit genommen, um diese wichtige Zukunftsentscheidung zu treffen. Ich möchte mich erstmal bei allen Kandidaten für die Geduld und das entgegengebrachte Verständnis bedanken. Das ist nicht selbstverständlich. Wir freuen uns sehr den richtigen Kandidaten verpflichten zu dürfen und befassen uns bereits ausgiebig mit dem Kader, welcher punktuelle, aber hochwertige Verstärkungen, insbesondere in der Defensive erhalten wird. Die Gespräche laufen nun auf Hochtouren."