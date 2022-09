Bezirksliga Niederrhein: Ex-Kray-Trainer findet neuen Verein

Nur elf Tage nach seinem Rücktritt als Trainer des Oberligisten FC Kray hat Fabian Springob einen neuen Verein gefunden. Er wechselt in die Bezirksliga Niederrhein.

Gerade einmal elf Tage ist es her, dass Fabian Springob seinen Trainerjob beim Oberligisten FC Kray aufgegeben hat. Nun hat er eine neue Aufgabe in der Bezirksliga gefunden: Der 28-Jährige kehrt in seine Heimatstadt Solingen zurück und übernimmt die Spvg Solingen-Wald 03. Das gab der derzeitige Sechstplatzierte der Bezirksliga Niederrhein 2 am Dienstag bekannt.

„Die Vorstandsmitglieder sind durch Gespräche und die daraus resultierende Philosophie Fußballspielen zu lassen, sehr schnell zu dem Ergebnis gekommen, den Jungen nach Hause zu holen“, sagt Solingens Sportlicher Leiter Peter Resvanis. „Es waren keine einfachen Gespräche. Fabian geht sicherlich mit der Entscheidung und seiner Qualifikation in die Bezirksliga zu gehen, einen bemerkenswerten Schritt. Es ist ihm genauso wie bei seinem Vorgänger Kevin Dirks eine unfassbare Herzensangelegenheit, bei seinem Klub erfolgreichen und attraktiven Fußball zu bieten.“

Vorgänger Dirks hatte sein Amt aus gesundheitlichen Gründen aufgegeben. In der Vorsaison waren die Klingenstädter noch knapp am Aufstieg gescheitert. „Es ging alles sehr schnell“, verrät Springob selbst in der Mitteilung des Klubs. Erst am Samstagmorgen hätte es die ersten Gespräche gegeben. Die Bemühungen seien so intensiv gesehen, dass ein Nein keine Option gewesen sei, obwohl er sich eigentlich eine Pause vom Fußball nehmen wollte: „Ich freue mich nicht nur auf die Mannschaft, sondern auf eine super Zeit in diesem Klub. Ich kenne die anspruchsvolle Aufgabe und die Erwartungshaltung im Verein.“

Springob hatte 2015 den Sprung als Trainer aus der Solinger Jugend in den Nachwuchs des Wuppertaler SV geschafft. Im April wurde er als U19-Bundesligatrainer der Bergischen von seinen Aufgaben freigestellt. Sein Engagement beim FC Kray endete vor anderthalb Wochen nach nur sieben Spielen ohne Sieg, obwohl die Verantwortlichen um den Sportlichen Leiter Rudi Zedi ihm das Vertrauen ausgesprochen hatten. Am vergangenen Sonntag feierten die Essener im ersten Spiel nach Springob den ersten Sieg.