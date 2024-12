Nach dem knapp verpassten Aufstieg im letzten Jahr überwintert Bezirksligist SpVgg Sterkrade 06/07 an der Tabellenspitze. Dazu durfte sich der Klub im Pokal mit RWE messen.

Haarscharf schrammte die SpVgg Sterkrade 06/07 in der vergangenen Saison am Landesliga-Aufstieg vorbei, nur ein Punkt mehr hatte am Ende der Meister VfB Bottrop auf dem Konto.

Nach Halbzeit der Saison 2024/25 steht die ambitionierte Spielvereinigung an der Tabellenspitze der Bezirksliga 5 Niederrhein, dicht gefolgt von Rhenania Bottrop und SC 20 Oberhausen, die beide nur einen Punkt Rückstand haben. Bottrop hat sogar noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

Neben der sportlich herausragenden Hinrunde zog der Bezirksligist das große Los und traf in der ersten Niederrheinpokal-Runde auf Rot-Weiss Essen. Mit 4:0 (1:0) siegte der Drittligist damals, der sich allerdings lange Zeit schwer tat.

Die Mannschaft von Trainer Lars Mühlbauer hat in der Liga also alle Trümpfe in der Hand, um den angepeilten Aufstieg in die Tat umzusetzen. Im RS-Interview lässt der 46-Jährige, der kürzlich noch seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag verlängerte, die bisherige Spielzeit Revue passieren.

Lars Mühlbauer über ...

... die bisherige Saison in der Bezirksliga 5 Niederrhein: "Die Saison läuft natürlich überragend gut. Nachdem wir letztes Jahr schon eine richtig geile Saison gespielt haben, ist es umso bemerkenswerter und stärker, dass wir daran so angeknüpft haben. Von daher bin ich rundum zufrieden."

... den schönsten Moment in der bisherigen Saison: "Da muss man natürlich das RWE-Spiel im Pokal nennen. Das war sicherlich eins der Highlights, wo wir heute noch von erzählen und zehren. Das war schon ein besonderer Moment. Insgesamt sind wir als Mannschaft nochmal zusammengewachsen, das ist für mich das Highlight überhaupt. Ich habe vor kurzem nochmal um ein Jahr verlängert, obwohl ich eigentlich aufhören wollte. Und wenn man die Reaktionen der Mannschaft und des Umfelds sieht, dann ist das schon ein persönliches Highlight."

... den schlimmsten Moment in der bisherigen Saison: "Die Niederlage gegen Rhenania, das kann man schon so sagen. Da waren wir nicht gut und haben auch nicht unverdient verloren. Das nagt natürlich schon an uns."

... die Ziele für 2025 und was noch im Winter passiert: "Im Winter wird nichts passieren, weil keiner verletzt ist und wir mit dem Kader zufrieden sind. Und, klar: Wenn man da oben steht, möchte man da auch nicht mehr weg. Das ist das klare Ziel. Den Aufstieg haben wir uns vor der Saison schon auf die Fahne geschrieben und da wollen wir jetzt natürlich nicht von abweichen."