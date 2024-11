Die Spvgg Sterkrade 06/​07 konnte das Lokalderby gegen Spvgg. Sterkrade-Nord in der Bezirksliga 5 Niederrhein gewinnen. Aufgrund von einer Tätlichkeit musste man in Unterzahl sich den Sieg erzittern.

Die Spvgg Sterkrade 06/​07 sammelt in der Bezirksliga Niederrhein 5 weiter Punkte im Rennen um die Meisterschaft und bleibt Tabellenzweiter. Der 3:2-Sieg gegen den Lokalrivalen Spvgg. Sterkrade-Nord sorgt für weiteren Aufwind.

Nachdem man mit einem 1:1 in die Halbzeit ging, dominierte Sterkrade 06/​07 die Anfangsphase des zweiten Durchgangs. Die Treffer von Sverre Müller und Robin Papert stellten die Weichen auf Sieg. Wegen einer vermeintlichen Tätlichkeit von Moritz Anderheide wurde es aber nochmal spannend. Eine Minute später konnte Sterkrade-Nord nämlich durch den Doppel-Torschützen Lars Dittner den Anschlusstreffer erzielen. Wenige Augenblicke später pfiff der Unparteiische die Partie ab.

Spvgg Sterkrade 06/​07-Trainer Lars Mühlbauer bilanzierte: "Ein verdienter Sieg, wir hatten noch einige 100 prozentige Chancen, die wir hätten machen müssen und dann wäre das Spiel zum Ende hin auch nicht mehr so knapp geworden."

Die Rote Karte sorgte im Nachhinein für Gesprächsbedarf. Anderheide musste kurz vor Schluss wegen Nachtretens mit Rot vom Platz. Trainer Mühlbauer sprach nach der Partie mit seinem Schützling und nahm ihn anschließend in Schutz: "Er hat mir gesagt, es sei nichts gewesen. Ich kann das selbst schlecht beurteilen, die Aktion war am anderen Ende des Rasens."

Fakt ist, dass Anderheide im kommenden Topspiel gegen den VfL Rhede fehlen wird und das könnte im Duell gegen den Tabellendritten nicht unwichtig sein. "In erster Linie tut es mir für den Jungen leid, der war in letzter Zeit richtig gut in Form. Trotz alledem ist der Kader breit genug aufgestellt, sodass ich ohne Probleme reagieren kann", fügt der Cheftrainer hinzu.

Was in Rhede zu beweisen wäre, einer Mannschaft, die ebenfalls im Vierkampf um die Spitze mitmischt. Die Gastgeber sind seit sieben Spieltagen ungeschlagen und liegen mit nur zwei Punkten Rückstand auf Sterkrade noch immer ganz oben im Rennen um die Meisterschaft. Der Trainer zeigt sich davon jedoch unbeeindruckt: „Wir bleiben weiterhin selbstbewusst und wollen jedes Spiel gewinnen“, sagt Mühlbauer.

Am 1. Dezember um 15:30 Uhr wird die Partie im Sportpark Stadion angepfiffen.