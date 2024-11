Bezirksliga: Nach Isenberg-Abgang - Tusem Essen präsentiert einen neuen Cheftrainer

Nur wenige Stunden nach dem Abgang von Carsten Isenberg Richtung Vogelheimer SV hat Tusem Essen dessen Nachfogler präsentiert.

Carsten Isenberg hat Tusem Essen nach über sechs Jahren verlassen und ist seit Donnerstag (14. November 2024) Trainer des Vogelheimer SV. Tusem hat nun verkündet, dass der bisherige Isenberg-Assistent Lucas Bründermann das Ruder übernehmen wird.

"Ich bin auf der Margarethenhöhe großgeworden, lebe und liebe diesen Verein seitdem ich ein kleiner Junge bin. Für mich stand es außer Frage, als der Vorstand auf mich zukam, dass ich das machen möchte und versuche mit dem, was ich kann und mitbringe, zu unterstützen", sagt Bründermann, der selbst viele Jahre für den Tusem, aber auch in der Jugend von Rot-Weiss Essen aktiv war.

"Wir sind sehr glücklich, dass Lucas diese Aufgabe übernimmt. Er kennt die Mannschaft sehr gut und hat einen engen Draht zu den Spielern. Seine Ideen werden uns guttun und sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle nochmal frischen Wind bringen. Wichtig ist uns nicht nur, dass die Entwicklung innerhalb der Mannschaft weiter voranschreitet, sondern auch die Verbindung zu den anderem Tusem-Teams bestehen bleibt. Das wird Lucas gut machen und deswegen freuen wir uns auf eine hoffentlich lange und erfolgreiche Zeit als Chef unserer Ersten", erklärt der Tusem-Vorsitzende Carsten Windelschmidt.

Vor einigen Jahren beendete er seine aktive Laufbahn, konzentrierte sich auf seinen Beruf und die Aufgaben als Co-Trainer unter Carsten Isenberg. Nun rückt Bründermann in die Rolle des Cheftrainers auf und hat konkrete Ziele: "Ich freue mich auf diese Herausforderung. Ich möchte die Entwicklung, die wir in den letzten Jahren angetrieben haben, fortsetzen. Ich möchte, dass die Jungs weiter an den Strukturen arbeiten und dass die Automatismen auf dem Platz besser ineinandergreifen. Wir wollen es jedem Gegner in der Bezirksliga schwermachen gegen uns Punkte zu holen. Der Weg sollte sein, dass wir etwas Nachhaltiges aufbauen. Wenn die ältere Garde irgendwann sagt, sie möchte aufhören, sollen die jungen Spieler einspringen."

Der 30-jährige Bründermann wird schon am kommenden Sonntag (17. November, 13 Uhr) als Cheftrainer in das Heimspiel des Tusem gegen den Tabellendritten ASV Mettmann gehen. "Es wird eine riesige Herausforderung gegen Mettmann. Es ist ein sehr starker Gegner, den ich in der Liga unter den Topfavoriten für den Aufstieg sehe. Nur, wenn wir unsere Tugenden wie die richtige Intensität und Einstellung an den Tag legen, werden wir erfolgreich sein. Ich freue mich auf das Spiel, denn ist auch unser Anspruch mit solchen Gegnern mithalten zu können und uns mit ihnen zu messen."