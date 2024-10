Der Saisonstart von Rhenania Bottrop in der Bezirksliga Niederrhein 5 war makellos. Der Trainer, vom Liga-Primus Stefan Thiele, spricht über das Saisonziel seiner Mannschaft.

Rhenania Bottrop spielt in der Bezirksliga Niederrhein 5 bislang eine gute Saison. Die Mannschaft von Trainer Stefan Thiele grüßt nach zehn Spieltagen von der Tabellenspitze.

Die Bilanz: alle zehn Partien konnte die Mannschaft gewinnen und dabei bereits 41 Tore erzielen. „Wir sind natürlich absolut zufrieden mit diesem Saisonstart. Die Ergebnisse sprechen für sich, und alle hier sprechen von einem mehr als geglückten Start”, bilanziert Thiele den Saisonauftakt seiner Mannschaft.

Den Wunsch, endlich wieder ein Stadtderby gegen den eine Liga höher spielenden VfB Bottrop zu spielen, teilt auch Thiele. „Es wäre sehr schön, wenn wir wieder dieses Derby hätten. Das ist einfach immer ein Highlight und bringt viele Zuschauer.”

Von einem Aufstieg als Saisonziel möchte bei Rhenania aber noch niemand sprechen. Der 51-Jährige betont: „Wir wollen den Mund gar nicht so weit aufreißen und am Ende mit leeren Händen dastehen. Die Saison ist noch lang und es ist ein extrem harter Weg. Im Amateurfußball können verschiedenste Faktoren wie Verletzungen oder berufliche Änderungen Einfluss auf so einen Aufstiegskampf nehmen.“

Ein wichtiger Spieler, der maßgeblich am Erfolg der Bottroper beteiligt ist, ist Niklas Wenderdel. Der 23-jährige Stürmer konnte bereits letzte Saison 25 Tore erzielen. In dieser Spielzeit ist er bislang auf dem besten Wege, diese Marke zu knacken. In zehn Spielen erzielte er bereits 16 Tore und ist damit der Top-Torjäger in der Bezirksliga Niederrhein 5.

Für diese Torausbeute erhält Wenderdel ein Sonderlob von seinem Trainer: „Die Quote spricht natürlich für ihn. Er ist ein eiskalter Stürmer, der vorne die Dinger reinmacht. Er hat momentan einen super Lauf, ist aber auch auf das super funktionierende Mannschaftsgefüge angewiesen.“

Neben dem Pflichtprogramm in der Liga steht für Rhenania Bottrop am Mittwoch, den 23. Oktober, die dritte Runde des Kreispokals an. Ab 19:30 Uhr empfängt Rhenania zu Hause Landesligist Arminia Klosterhardt. Thiele freut sich auf dieses Spiel und erklärt: „Das ist natürlich eine Standortbestimmung, bei der wir noch besser wissen, wo wir stehen. Wir wollen für uns den Pokal so erfolgreich wie möglich gestalten und auch in die nächste Runde einziehen.“

Personell hat Rhenania Bottrop in diesen englischen Wochen grundsätzlich keine Probleme. 30 fitte Spieler hat Thiele grundsätzlich zur Verfügung. Große Ausfälle gibt es nicht zu beklagen.