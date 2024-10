Das war kein guter Sonntag, 6. Oktober 2024, für zwei Bezirksliga-Mannschaften aus dem Essener Westen.

Der VfB Frohnhausen hält sich eigentlich für viel stärker als es der momentane Tabellenplatz, ein Abstiegsrang, besagt. Und einmal mehr musste der Landesliga-Absteiger eine Niederlage hinnehmen.

Gegen Rheinland Hamborn unterlag die Mannschaft von Sportchef Issam Said und Trainer Chamdin Said mit 2:5. Frohnhausen ist damit Drittletzter. Nur Taxi Duisburg (zwei Punkte) und der FSV Duisburg, der wie Frohnhausen sieben Zähler aber das schlechtere Torverhältnis hat, stehen in der Tabelle unter dem VfB.

Dabei sendete der FSV Duisburg ein Lebenszeichen im Abstiegskampf. Gegen Fatihspor Essen gewann die Mannschaft von VmHohmann-Nachfolger Yusuf Altinisik mit 2:1. Hohmann hatte noch vor wenigen Tagen gegenüber RevierSport betont: "Ich habe schon vor der Saison gesagt, dass das ein Wunder wäre. Wenn wir das schaffen, dann ist die Mannschaft auf jeden Fall das Team des Jahres in Duisburg und ich der Trainer des Jahres. Der Klassenerhalt wäre mit einem Aufstieg gleichzustellen." Dann warf Hohmann am Donnerstag das Handtuch. Altinisik übernahm und der FSV siegte am Sonntag.

Aktuell ist der FSV nur drei Punkte von diesem Ziel entfernt. Auf einem Relegationsrang um den Klassenerhalt liegt aktuell die Turngemeinde Essen-West. Doch die Tgd. kassierte an Spieltag Nummer 9 eine deftige Klatsche.

Gegen SuS 09 Dinslaken ging die Mannschaft von Dietmar Krause mit 1:8 baden. Eine echte Lehrstunde, die Ex-Profi Timm Golley, der zwei Tore erzielte, und seine SuS-Mannschaftskollegen den Essenern verabreichten.

An der Spitze der Bezirksliga Gruppe 6 am Niederrhein bleibt die DJK Sportfreunde Katernberg. Gegen die GSG Duisburg spielte die Mannschaft von Sascha Fischer 2:2-Remis. Nah dran an Katernberg ist der SV Genc Osman Duisburg. Durch das Unentschieden der Katernberger und das 6:0 des SV Genc Osman gegen den Duisburger SV 1900 sind die Katernberger nur noch mit einem Punkt vorne.

Der SC Werden-Heidhausen verpasste es durch ein 1:1-Remis beim 1. FC Mülheim mit einem Sieg an Katernberg vorbeizuziehen. Es bleibt spannend an der Spitze und auch im Keller der Bezirksliga 6 am Niederrhein.