Der FSV Duisburg stand am 20. Spieltag mit sieben Punkten auf dem letzten Platz der Bezirksliga 6 Niederrhein. Vier Wochen später sind es doppelt so viel Punkte, auch dank Markus Kowalczyk.

Am 20. Spieltag der Bezirksliga 6 Niederrhein verlor der FSV Duisburg knapp mit 1:2 gegen SuS 09 Dinslaken. Mit mickrigen sieben Punkten stand der ehemalige Oberligist am Ende der Tabelle. 99 Tore hatte der FSV zu dem Zeitpunkt kassiert und nur 23 geschossen.

Doch seitdem der Präsident des Vereins, Markus Kowalczyk, als Interimstrainer bis zum Saisonende eingesprungen ist, hat sich viel verändert. Seit einem Monat sind die Duisburger ungeschlagen. Erst ein Punkt gegen den Vierten Rheinland Hamborn, dann zwei Siege in Folge gegen den Duisburger SV (4:1) und Taxi Duisburg (1:0).

"Wir haben uns vor drei, vier Wochen mit der Mannschaft zusammengesetzt und einen Plan ausgearbeitet, wie wir die Sache angehen. Die Mannschaft hat von mir meine Erwartungen gehört", erklärt Kowalczyk.

Kowalczyk ist stolz auf die Entwicklung, die seine Spieler in den letzten Wochen genommen haben. "Die Jungs haben in den Trainingseinheiten mitgezogen und sich echt umgekrempelt. Da ziehe ich den Hut vor", lobt der 63-Jährige sein Team.

Jetzt haben die Duisburger in drei Spielen so viel Punkte erspielt wie in den 20 Spielen davor. Die Formkurve geht also steil nach oben. Den Rückstand auf den Relegationsplatz hat der FSV innerhalb von drei Spieltagen von 16 auf zwölf reduziert. Rein rechnerisch ist bei elf verbleibenden Spielen also noch was drin.

Kowalczyk mit Kampfansage

Der Interimstrainer scheint einen sehr guten Einfluss auf die erste Mannschaft des FSV Duisburg zu haben. Er blickt mit Hoffnung in die Zukunft. "Vor ein paar Wochen haben manche noch gesagt 'ihr seid sowieso abgeschrieben', aber Fußball hat seine eigenen Regeln und ist manchmal nicht berechenbar. Wir geben nicht auf."

Den Traum vom Klassenerhalt kann der FSV am kommenden Spieltag gegen den Vogelheimer SV weiter am Leben halten. "Für mich ist Vogelheim eine der stärksten Mannschaften der Liga. Mal schauen, wie wir uns da beweisen. Wenn wir da nicht verlieren, ist es schon wieder ein Schritt nach vorne", sagt Kowalczyk zum nächsten Spiel.

Für den FSV Duisburg zählt in den nächsten Wochen nur eins: Punkte. "Wir werden von Woche zu Woche denken, wie wir den Gegner bezwingen können und vielleicht können wir uns so stabilisieren, dass wir es am Ende wirklich packen. Das wäre natürlich ein kleines Wunder", so der Plan für die restlichen Saisonspiele.

Eins will Kowalczyk am Ende des Gesprächs mit RS noch loswerden: "Die Hoffnung stirbt zuletzt!" Hoffnung als Antrieb auf dem Weg zum Klassenerhalt. So soll das Wunder also klappen. Eine beeindruckende Leistung wäre der Klassenerhalt allemal.