Der ASV Mettmann führt nach sieben Spieltagen die Tabelle in der Bezirksliga Gruppe 2 am Niederrhein an. In seinen Reihen hat der ASV einen Ausnahmekönner.

In der vergangenen Saison war er der Motor im Spiel von Viktoria Goch, seit einigen Monaten ist er es beim ASV Mettmann: Die Rede ist von Mehmet Boztepe.

Der ehemalige Profi, der 29 Mal in der 3. Liga auflief, ist der Dreh- und Angelpunkt im ASV-Spiel. "Es macht einfach Spaß mit dieser Mannschaft. Die Jungs, der Trainer, der ganze Staff: Wir sind wie eine Familie. Eine internationale Familie, denn bei uns spielen einige Nationalitäten. Auch im Vorstand wird hervorragende Arbeit geleistet. Deshalb können wir auch gute Ergebnisse abliefern", lobt der 36-jährige Boztepe die Vereinsverantwortlichen des ASV.

Boztepe selbst war in nur sechs Einsätzen - einen Spieltag verpasste er aufgrund eines Kurzurlaubs in der Türkei - schon an elf Toren beteiligt. "Vier Buden habe ich selbst gemacht und sieben weitere Tore vorbereitet", zählt er auf. Doch er betont: "Mir ist es egal, wer die Tore macht. Wir wollen gemeinsam Erfolg sein und das werden wir nur sein, wenn am Ende der Saison der Aufstieg mit dem ASV Mettmann zu Buche steht."

Der 1. FC Wülfrath, Rot-Weiß Wülfrath, Solingen-Wald, SuS Haarzopf, SV Burgaltendorf, TSV Ronsdorf oder FSV Vohwinkel verfolgen ein ähnliches Ziel. Das weiß auch Boztepe.

"Es herrscht ein wirkliches gutes Niveau in der Liga. Zudem sind alle Mannschaften fit und sehr aggressiv. Es geht um einiges. Aber wenn wir uns auf uns konzentrieren und zusammenhalten, kann uns kaum jemand gefährden. Dafür sind wir einfach zu stark", unterstreicht der Ex-Profi.

Mehmet Boztepe: Viele Vereine in Deutschland und der Türkei

Boztepe bestritt in Deutschland 29 Drittligaspiele (vier Tore, sechs Vorlagen), 82 Begegnungen in der Regionalliga West (10, 28) und 44 U19-Bundesliga-Partien (3, 24). Er stand bei Borussia Dortmund II, Wuppertaler SV und der SSVg Velbert, später auch dem MSV Düsseldorf unter Vertrag. In den Niederlanden spielte er für den FC Emmen.

Adanaspor, Bandirmaspor, Balikesirspor, Menemenspor, Sakaryaspor, Usak Spor und Mus 1984, so hießen die türkischen Zweit- und Drittligisten bei denen Boztepe unter Vertrag stand. Der in Elazig geborene und in Moers aufgewachsene Edeltechniker kann auf 141 Einsätze (17 Tore, 15 Vorlagen) in der zweithöchsten und 75 Begegnungen (11, 1) in der dritthöchsten türkischen Spielklasse zurückblicken.