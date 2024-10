In den Bezirksligen am Niederrhein gab es schon am Freitag und Samstag einige Spiele. Wir haben die Staffeln 2, 5 und 6 unter die Lupe genommen.

Der ASV Mettmann grüßt nach dem 5:0-Erfolg über die Zweitvertretung des Landesligisten SC Velbert von der Spitze der Bezirksliga-Gruppe 2 am Niederrhein.

Ex-Profi Mehmet Boztepe führte Mettmann mit drei Toren nahezu alleine zum Sieg und zur Tabellenführung.

Eine echte Gala-Vorstellung des 36-jährigen Edeltechnikers.

Gegenüber RevierSport meinte Boztepe: "Das war ein richtig guter Tag - für die Mannschaft, aber auch für mich. Ich freue mich, dass wir gewonnen haben und ich meinen Teil dazu beitragen konnte. Das ist dann immer ideal. Aber primär zählen die Siege der Mannschaft. Wir verfolgen schließlich alle ein großes Ziel: wir wollen in die Landesliga aufsteigen!"

Boztepe bestritt in Deutschland 29 Drittligaspiele (vier Tore, sechs Vorlagen), 82 Begegnungen in der Regionalliga West (10, 28) und 44 U19-Bundesliga-Partien (3, 24). Er stand bei Borussia Dortmund II, Wuppertaler SV und der SSVg Velbert, später auch dem MSV Düsseldorf unter Vertrag. In den Niederlanden spielte er für den FC Emmen.

Adanaspor, Bandirmaspor, Balikesirspor, Menemenspor, Sakaryaspor, Usak Spor und Mus 1984, so hießen die türkischen Zweit- und Drittligisten bei denen Boztepe unter Vertrag stand. Der in Elazig geborene und in Moers aufgewachsene Edeltechniker kann auf 141 Einsätze (17 Tore, 15 Vorlagen) in der zweithöchsten und 75 Begegnungen (11, 1) in der dritthöchsten türkischen Spielklasse zurückblicken.

In der Staffel 5 konnten die Sportfreunde Königshardt etwas durchatmen. Durch einen 4:2-Sieg beim RSV Praest konnten die Oberhausener vorerst die Abstiegszone verlassen. Derweil besiegte der SV Friedrichsfeld den TuB Bocholt mit 1:0 und steht auf Platz drei.

Derweil ist der SC Werden-Heidhausen zumindest bis Sonntag (13. Oktober) Tabellenführer in der Bezirksliga-Staffel 6 am Niederrhein. Die Essener siegten beim GSG Duisburg 3:1.

Für die Turngemeinde Essen-West lief der Gastauftritt in Duisburg nicht so erfolgreich wie für Werden-Heidhausen. Die Turngemeinde unterlag bei Rheinland Hamborn mit 0:4 und konnte sich für das 1:8 in der letzten Woche gegen SuS Dinslaken nicht rehabilitieren.

Die Dinslakener legten nach dem Sieg in Essen-West nach und feierten auch einen 2:0-Erfolg über den Mülheimer SV 07.