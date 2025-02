Der SC Werden-Heidhausen gewann 6:0 gegen den FSV Duisburg und übernimmt damit den ersten Platz in der Bezirksliga 6 Niederrhein. Trainer Danny Konietzko blickt auf die aktuelle Situation.

Der SC Werden-Heidhausen grüßt nach dem 19. Spieltag in der Bezirksliga 6 Niederrhein von der Tabellenspitze.

Die Mannschaft von Trainer Danny Konietzko konnte gegen den FSV Duisburg einen deutlichen 6:0-Sieg einfahren. Damit verdrängte der Sportclub die Sportfreunde Katernberg vom ersten Platz. Wir haben mit Konietzko über den Sieg und die aktuell gute Situation seines Teams gesprochen.

Danny Konietzko über …

… die Leistung seiner Mannschaft beim 6:0-Sieg gegen den FSV Duisburg „Wenn man bedenkt, mit welcher Personalsituation wir momentan zu kämpfen haben, ist das Ergebnis umso höher zu bewerten. Es waren nur noch zwölf Spieler vom Kader der ersten Mannschaft dabei. Insgesamt war es ein verdienter Sieg, die Jungs haben es sehr gut gemacht. Meine Spieler sind gerade gegen den Ball sehr diszipliniert aufgetreten. Jeder kennt seine Rolle und stellt sich in den Dienst des Teams. Wir kriegen sehr wenig Gegentore zurzeit, was alle Spieler - von vorne bis hinten - auszeichnet.“

… den neuen Platz an der Tabellenspitze „Bei mir hat das im Vorfeld keine Rolle gespielt, dass wir nach dem Spiel auf dem ersten Platz stehen könnten. Ich hatte das Ergebnis von Katernberg am Samstag gar nicht auf dem Schirm. Wir stehen zwar ganz oben, gehen da aber ohne Druck in die neue Situation rein. Trotzdem genießt man diese, das ist absolut klar. Wir beginnen jedes Spiel mit dem Motto, dass wir gewinnen wollen, wissen allerdings, dass auch noch Rückschläge kommen werden.“

„Unser Vorteil ist es, dass wir nicht diese Drucksituation haben, aufsteigen zu müssen“ Danny Konietzko

… einen möglichen Aufstieg „Ich denke, die Ambitionen oder den Druck aufzusteigen haben andere Mannschaften, wie DJK Rheinland Hamborn, die Sportfreunde Katernberg oder SV Genc Osman Duisburg. Bei uns spielt das auch in der Spielvorbereitung keine Rolle. Natürlich werden die Jungs ab und an auf die Tabelle schauen. Aber wir sind da wirklich entspannt. Wenn wir es schaffen würden, dann wäre es seine Sensation. Wir würden es aber natürlich mitnehmen. Unser Vorteil ist es, dass wir nicht diese Drucksituation haben, aufsteigen zu müssen."

…das nächste Spiel gegen den Duisburger FV 08 „In der Hinrunde haben wir häufig Unentschieden geholt gegen Teams, die gar nicht unbedingt oben stehen. Wir sind weit entfernt einen Gegner zu unterschätzen und müssen bei jedem Spiel bei einhundert Prozent angelangen, um Punkte mitzunehmen. Es erwartet uns aber ein sehr heimstarker Gegner mit Duisburg 08, die zu Hause eine gute Bilanz aufweisen können."