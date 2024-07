Transfercoup für Landesliga-Absteiger - früherer Drittliga-Profi kommt

Namhafter Neuzugang für den Bezirksligisten ASV Mettmann: Ein Offensivmann mit Profierfahrung wechselt zum Landesliga-Absteiger.

Die Zeiten von Mehmet Boztepe im Profifußball sind inzwischen schon etwas länger vorbei. Zuletzt stand der frühere Drittliga-Spieler beim Bezirksligisten Viktoria Goch auf dem Rasen. Und auch in der kommenden Saison geht Boztepe in der Bezirksliga auf Torejagd - allerdings für einen anderen Klub.

Der 36-Jährige hat im ASV Mettmann einen neuen Verein gefunden, der gerade aus der Landesliga abgestiegen ist und nun wieder oben angreifen möchte. "Ich freue mich sehr, Teil dieses Vereins zu werden. Der ASV Mettmann hat große Ambitionen, und ich bin bereit, mein Bestes zu geben, um diese Ziele zu erreichen. Ich hoffe, dass ich mit meiner Erfahrung und meinem Können dem Team helfen kann, erfolgreich zu sein", erklärt Boztepe im Rahmen seines Wechsels.

Der gebürtige Türke durchlief den Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach. Anschließend spielte er für die U23 von Borussia Dortmund sammelte beim BVB auch Drittliga-Erfahrung. 14-mal lief er in dieser Spielklasse auf. Dazu kommen über 50 Einsätze in der Regionalliga für Dortmund, die SSVg Velbert und den Wuppertaler SV.

Den größten Teil seiner Karriere verbrachte Boztepe aber in der Türkei, wo er zwischen 2013 und 2022 zwischen der zweiten und vierten Liga verschiedene Stationen durchlief.

Nun geht es in Mettmann weiter - der ASV spart nicht mit lobenden Worten für den routinierten Angreifer. "Seine herausragenden Fähigkeiten und sein Spielverständnis haben ihn schnell zu einem begehrten Spieler gemacht", heißt es in einer Mitteilung. "Mit über 10 Jahren Profierfahrung in der Türkei bringt Boztepe nicht nur fußballerisches Können, sondern auch eine außergewöhnliche taktische Disziplin und ein tiefes Verständnis für das Spiel mit sich."

Man sei stolz darauf, "einen so erfahrenen und talentierten Spieler in seinen Reihen begrüßen zu dürfen. Boztepe wird die Position des Spielmachers einnehmen und ist bereit, seine Expertise und sein Engagement in unser Team einzubringen. Mit seiner Erfahrung und seinem Führungspotenzial wird er zweifellos eine Schlüsselrolle in unserer Mannschaft spielen."