Der ASV Mettmann steht zur Halbserie auf dem dritten Tabellenplatz. Sieben Zähler beträgt der Rückstand auf Bezirksliga-Niederrhein-2-Tabellenführer 1. Spvg Solingen Wald.

17 Spiele, 37 Punkte und 50 geschossene Tore: Der ASV Mettmann spielt eine gute Saison. Mit ein Grund dafür ist auch Ex-Profi Mehmet Boztepe.

Der Offensivspieler war an mehr als einem Drittel der Mettmanner Tore direkt (neun Treffer) oder indirekt (zehn Vorlagen) beteiligt. Auch mit 37 Jahren hat Boztepe immer noch mächtig Spaß am Kicken.

"Ich fahre immer mit einem Lächeln zum Training und zu den Spielen. Solange das der Fall sein wird, werde ich auch weitermachen. Ich glaube schon, dass ich noch einige Jahre auf Landesliga- oder Bezirksliga-Niveau zocken kann. Ich sehe es ja in dieser Saison - ohne zu übertreiben: Kaum ein Defensivspieler kann mich aufhalten (lacht)", erzählt Boztepe.

Der Familienvater, der mit Frau und Kind in Moers lebt will den ASV im Bestfall zum Landesliga-Aufstieg führen und Mettmann eventuell nach einem Jahr dann auch verlassen. "Der erste Ansprechpartner ist natürlich der ASV. Die Fahrtstrecke ist aber schon nicht ohne. Aber ich fühle mich beim ASV auch wohl. Ich denke, dass der Verein schon weiß, was er an mir hat - umgekehrt ist das auch der Fall. Mal schauen, was passiert. Auf jeden Fall höre ich mir alles gerne an und will spätestens im März eine Entscheidung fällen, um einfach Gewissheit zu haben. Es ist immer von Vorteil, wenn der Kopf frei von Gedanken ist", sagt Boztepe.

Nach RevierSport-Informationen haben schon einige Vereine die Handynummer von Boztepe gewählt. "Ja, das kann ich bestätigen. Das Interesse ehrt mich auch und zeigt, dass meine Leistungen gut sind. Aber nochmal: Der ASV Mettmann bleibt mein erster Ansprechpartner."

Mehmet Boztepe: Viele Vereine in Deutschland und der Türkei

Boztepe bestritt in Deutschland 29 Drittligaspiele (vier Tore, sechs Vorlagen), 82 Begegnungen in der Regionalliga West (10, 28) und 44 U19-Bundesliga-Partien (3, 24). Er stand bei Borussia Dortmund II, Wuppertaler SV und der SSVg Velbert, später auch dem MSV Düsseldorf unter Vertrag. In den Niederlanden spielte er für den FC Emmen.

Adanaspor, Bandirmaspor, Balikesirspor, Menemenspor, Sakaryaspor, Usak Spor und Mus 1984, so hießen die türkischen Zweit- und Drittligisten bei denen Boztepe unter Vertrag stand. Der in Elazig geborene und in Moers aufgewachsene Edeltechniker kann auf 141 Einsätze (17 Tore, 15 Vorlagen) in der zweithöchsten und 75 Begegnungen (11, 1) in der dritthöchsten türkischen Spielklasse zurückblicken.