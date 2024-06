Mehmet Boztepe und Viktoria Goch gehen nun doch getrennte Wege. Der ehemalige Profi sucht ab sofort eine neue Herausforderung.

Viktoria Goch hat am Ende den Aufstieg in die Landesliga knapp verpasst. Und nun kommt noch das hinzu: Mit Mehmet Boztepe verlieren die Gocher ihren besten Mann.

"Wir konnten uns finanziell leider nicht einigen. Aber das ist okay. Ich respektiere alle Verantwortlichen bei der Viktoria. Goch ist ein seriöser Verein, der immer seine Versprechen einhält. Ich werde den Verein immer in guter Erinnerung behalten", erklärt der 36-jährige Ausnahmekönner, der in 25 Einsätzen an über 30 Toren beteiligt war.

Was der Ex-Profi in Zukunft machen wird, weiß er noch nicht. "Es muss alles passen. Auch von der Entfernung her", sagt Boztepe.

Boztepe lebt mit seiner Frau und dem gemeinsamen Nachwuchs in Moers, rund 50 Kilometer von Goch entfernt. "Das war schon anstrengend dreimal die Woche 300 Kilometer zu fahren und am Wochenende noch einmal zum Spiel zu fahren. Ich bin ehrlich: Darauf habe ich keine Lust mehr. Da gebe ich am Ende mehr für Benzin als das, was mir die Vereine als Aufwandsentschädigung anbieten", betont der torgefährliche Offensivspieler.

Mehmet Boztepe: Viele Vereine in Deutschland und der Türkei

Boztepe bestritt in Deutschland 29 Drittligaspiele (vier Tore, sechs Vorlagen), 82 Begegnungen in der Regionalliga West (10, 28) und 44 U19-Bundesliga-Partien (3, 24). Er stand bei Borussia Dortmund II, Wuppertaler SV und der SSVg Velbert, später auch dem MSV Düsseldorf unter Vertrag. In den Niederlanden spielte er für den FC Emmen.

Adanaspor, Bandirmaspor, Balikesirspor, Menemenspor, Sakaryaspor, Usak Spor und Mus 1984, so hießen die türkischen Zweit- und Drittligisten bei denen Boztepe unter Vertrag stand. Der in Elazig geborene und in Moers aufgewachsene Edeltechniker kann auf 141 Einsätze (17 Tore, 15 Vorlagen) in der zweithöchsten und 75 Begegnungen (11, 1) in der dritthöchsten türkischen Spielklasse zurückblicken.