Bezirksliga: Boztepe brilliert und denkt langsam ans Aufhören - "Ich will Sportdirektor werden"

Viktoria Goch will in dieser Saison oben angreifen und an die Landesliga-Tür klopfen. Für dieses große Ziel wurde auch ein Ex-Profi verpflichtet.

Viktoria Goch feierte am Wochenende einen 4:1-Sieg DJK Twisteden und setzte seinen guten Lauf fort. Die Mannschaft von Trainer Daniel Beine liegt nach sechs Spielen und drei Siegen sowie drei Remis drei Punkte hinter Spitzenreiter TuS Asterlagen, der bis dato alle fünf Begegnungen gewann.

Goch ist aktuell auch so gut drauf, weil mit Mehmet Boztepe ein echter Leader in der Mannschaft ist. "Es macht unheimlich viel Spaß diese Jungs zu führen. Sie sind sehr talentiert und wollen noch mehr dazulernen. Ich spreche viel mit meinen Mannschaftskollegen und helfe, wo ich helfen kann. Ich bin glücklich, dass ich für die Viktoria spiele", erzählt der 35-jährige Ex-Profi, der gegen Twisteden einen Doppelpack schnürte.

Boztepe, der 70 Einsätze für die U23 von Borussia Dortmund in seiner Vita stehen hat, ist voller Tatendrang. "Mit dieser Mannschaft können wir aufsteigen. Der Trainer ist top, das Team ist super und der Verein sehr gut strukturiert. Jetzt müssen wir nur weiter liefern", betont er.

Vielleicht wäre ein Aufstieg in die Landesliga auch ein schöner Karriereschluss für Boztepe. Denn aktuell grübelt er - auch, wenn er diese Tage und Wochen genießt. Boztepe: "Ich weiß, dass es nicht mehr weit bis zu meinem aktiven Ende ist. Vielleicht noch diese, vielleicht noch nächste Saison. Dann wird Schluss sein."

Schon jetzt schmiedet der ehemalige Türkei-Legionär Pläne für die Karriere nach der aktiven Laufbahn. Boztepe: "Ich will auf jeden Fall im Fußball bleiben. Ich habe so viele Kontakte in den Jahren geknüpft, dass ich definitiv ein guter Sportlicher Leiter oder Sportdirektor wäre. So etwas schwebt mir vor. Vielleicht in Goch, vielleicht woanders. Mal schauen. Darüber mache ich mir dann Gedanken, wenn es so weit ist."

Mehmet Boztepe: Viele Vereine in Deutschland und der Türkei

Boztepe bestritt in Deutschland 29 Drittligaspiele (vier Tore, sechs Vorlagen), 82 Begegnungen in der Regionalliga West (10, 28) und 44 U19-Bundesliga-Partien (3, 24). Er stand bei Borussia Dortmund II, Wuppertaler SV und der SSVg Velbert, später auch dem MSV Düsseldorf unter Vertrag. In den Niederlanden spielte er für den FC Emmen.

Adanaspor, Bandirmaspor, Balikesirspor, Menemenspor, Sakaryaspor, Usak Spor und Mus 1984, so hießen die türkischen Zweit- und Drittligisten bei denen Boztepe unter Vertrag stand. Der in Elazig geborene und in Moers aufgewachsene Edeltechniker kann auf 141 Einsätze (17 Tore, 15 Vorlagen) in der zweithöchsten und 75 Begegnungen (11, 1) in der dritthöchsten türkischen Spielklasse zurückblicken.