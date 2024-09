Der VfB Frohnhausen ist nach dem Landesliga-Abstieg mit drei Niederlagen in die Bezirksliga-Saison 2024/2025 gestartet. Issam Said will trotzdem noch nicht alles schlechtreden.

1:3 gegen Viktoria Buchholz, 1:2 beim SV Genc Osman Duisburg und nun ein 1:3 bei GSG Duisburg: Der VfB Frohnhausen hatte sich den Start in die neue Bezirksliga-Spielzeit gänzlich anders vorgestellt. Noch bitterer: In allen drei Begegnungen lagen die Essener mit 1:0 in Führung.

Am Ende hieß jedoch der Verlierer: VfB Frohnhausen. "Wir haben jetzt bei GSG auch ein super Spiel abgefackelt, aber am Ende versagen wir. Das letzte Drittel, vielleicht auch nur die letzten 20 Minuten, das ist unsere Schwächeperiode. Daran müssen wir unbedingt arbeiten. Dreimal hintereinander eine Führung aus der Hand zu geben und am Ende mit leeren Händen dazustehen, ist schon brutal", sagt Issam Said, Sportchef des VfB.

Dessen Bruder Chamdin Said ist seit dieser Saison Cheftrainer. Und geht es nach Issam, dann ist Chamdin aktuell die ärmste Sau. "Mein Bruder tut mir leid. Er macht ein super Training und hat eine tolle Ansprache. Er macht und tut, arbeitet hart für den Erfolg. Doch leider unterlaufen den Jungs in den entscheidenden Momenten merkwürdige Fehler. Da kann kein Trainer der Welt etwas machen", erzählt Issam Said.

"Aber", das betont Said auch: "Die Jungs rennen, kratzen und beißen. Da kann man ihnen in Dingen Einstellung nichts vorwerfen. Wir machen leider nur zu wenig aus unseren Möglichkeiten und bauen ab Minute 70 ab."

Das hat natürlich auch damit etwas zu tun, weil nicht alle Spieler die komplette Vorbereitung absolvieren konnten. Der VfB Frohnhausen hatte immer wieder Jungs im Kader, die sich für ihren Sommerurlaub abmeldeten oder auch verletzungsbedingt einen Teil der Vorbereitung verpassten. Said: "Noch einmal: Daran werden wir in den nächsten Tagen und Wochen arbeiten, so dass jeder auf dasselbe Fitnesslevel kommt. Auf Strecke werden wir auch positive Ergebnisse einfahren. Davon bin ich felsenfest überzeugt!"

Schon im Derby - Freitag, 6. September, 19 Uhr - gegen die Turngemeinde Essen-West soll der erste Dreier eingefahren werden. Said: "Das ist schon ein richtungsweisendes Spiel. Aber ich bin guter Dinge, dass wir mit der richtigen Einstellung den Dreier an der Raumstraße behalten."