Nach dem Vereinsheim-Brand im Juli, ein Schock für den Klub, war der Pokalfight gegen den KFC Uerdingen für den Vogelheimer SV ein tröstendes Highlight. Trotz der 2:4-Niederlage.

Der Vogelheimer SV überraschte am Mittwochabend (28. August) alle Anwesenden. Sie machten es dem favorisierten Gegner vom KFC Uerdingen im Niederrheinpokal nicht leicht, verteidigten leidenschaftlich und entwickelten auch offensiv Gefahr durch Jungs, vor denen sich die Ligakonkurrenz in der Bezirksliga Gruppe sechs durchaus in Acht nehmen sollte.

Herauszuheben sind besonders Naoufal Nouri, Enes Yilmaz und Can Funke, die wirklich eine starke Partie ablieferten. Auch Ayman Jalti sorgte mit seiner tollen Aktion in der 90. Minute, die zum Elfmeter und damit zum späten Ausgleich für den Underdog führte, für Ekstase bei Vogelheim. "Ja, wir haben schon sehr gute Zocker, das muss ich schon sagen", lobte VSV-Trainer Michael Ewers-ter Haar nach dem Spiel.

"Uns erwartete ein Gegner aus der Regionalliga. Eigentlich gehst du in so eine Partie mit der Einstellung: Naja, du bist aus der unteren Liga, wahrscheinlich hast du keine Chance. Aber - das Ende vom Lied: Wir wollten dem etwas entgegensetzen und das ist uns bis zur 90. Minute gelungen", resümierte Ewers-ter Haar den tollen Kampf seiner Truppe.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Torwart Omar Allouche einen Sahnetag erwischte, mit vielen guten Paraden die Null lange halten konnte. Tragisch: Das 1:1 geht auch auf seine Kappe. In der Verlängerung setzte sich dann doch der Favorit aus Krefeld durch. Immerhin konnte Allouche seine Leistung durch einen gehaltenen Elfer in der 116. Minute veredeln.





"Nach 120 Minuten merkt man auch, dass das Spiel in den Knochen hängt. Dann kann man nicht mehr das entgegensetzen, was man gegen einen anderen Gegner hätte machen können", weiß auch Ewers ter-Haar. Er nimmt den Rückenwind mit in die Liga, wo er oben mitmischen will. "Die Kombination bei uns passt wirklich gut: Wir haben viele erfahrene Spieler, aber auch junge Spieler. Das ist hervorragend für die Bezirksliga. Wir werden eine ordentliche Rolle spielen", versichert er.

Lassen sich da Landesliga-Aufstiegsambitionen rauslesen? Möglicherweise. "Wir wollen definitiv oben mitspielen - mehr sag ich erstmal nicht." Als neues Trainerteam wolle man zunächst die eigene Philosophie unterbringen. Ewers-ter Haar ist bisher sehr zufrieden mit den Fortschritten: "Die Jungs sind unfassbar charakterstark. Sie sind wirklich sehr engagiert, was das Training angeht, aber auch neben dem Platz. Sie arbeiten kontinuierlich dreimal die Woche daran, sich zu verbessern und die Philosophie umzusetzen."

Nach zwei Spielen stehen drei Punkte auf dem Konto. Nun geht es gegen Fatihspor Essen. Ewers ter-Haar zum Gegner: "Die haben Taxi Duisburg mit 9:1 nach Hause geschickt. Sie haben sich scheinbar schon mal warm geschossen. Aber wir stellen die Jungs entsprechend ein, um denen dann auch ordentlich was entgegenzusetzen."