Auch aus einem 0:8 gegen Rot-Weiß Oberhausen will Raphael Steinmetz positives mitnehmen. In der Bezirksliga will der Spielertrainer mit Schwarz-Weiß Alstaden hoch hinaus.

Die ersten Minuten der Saison 2024/25 liefen alles andere als geplant für Raphael Steinmetz. Bereits in der 12. Minute sah sich der Spielertrainer von Bezirksligist Schwarz-Weiß Alstaden gezwungen, personell und taktisch bereits umzustellen. Da hatte seine Mannschaft zum Testspielauftakt gegen den Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen bereits mit 0:4 hinten gelegen. "Wir wussten, dass sie mit einer Dreierkette spielen und wollten da auf Außen Überzahl haben. Damit kamen wir aber überhaupt nicht klar, nach dem taktischen Wechsel war es dann einfach ein bisschen besser und mutiger." Dabei erwischte es ausgerechnet Neuzugang Marlon Römer. Bei warmen Temperaturen und Sonne in der Alstadener Kuhle war es eine anstrengende Partie gegen ein RWO, das Ball und Gegner viel laufen ließ. "Dann ist ja klar, dass wir vom Fitnessstand nach drei Trainings noch nicht weit sind", so der Spielertrainer, der selbst unter der Woche krankheitsbedingt passen musste. "Von daher war es okay." Nun gilt es, gerade die problematische Anfangsphase anzugehen. "Wir konnten jetzt in beiden Systemen, also im 4-3-3 und 3-5-2, eine Videoanalyse aufnehmen gegen eine Mannschaft, die Fehler sofort bestraft. Das war für uns sehr gut um zu lernen und wir haben jetzt gutes Material", erklärte Steinmetz. Und zeigte sich optimistisch ob der Gegenangriffe gerade im zweiten Durchgang, als es unter anderem einen Aluminiumtreffer gab: "Die Kontermöglichkeiten die wir haben, werden wir in der Liga alle nutzen." Und hier will der frühere und 210-fache RWO-Spieler ganz oben angreifen: "Die beste Platzierung bisher war Platz drei, das wollen wir toppen." Dabei sieht er bei seinem Klub den stärksten Kader der letzten sechs Jahre, wie er im Vorfeld der Partie bei der Mannschaftspräsentation versprach. Bjarne Neumann, Tim Munnes, Marlon Römer, Niklas Jansen, Noah Heutger sowie Luke Stratenhoff, Nick Otto und Lennard Stratenhoff begrüßten die Alstadener als Neuzugänge, auf der anderen Seite verließ kein Spieler den Klub, "der in den ersten zwölf, dreizehn Spielern war."

