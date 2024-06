Der 1. FC Wülfrath verpasste in der laufenden Saison den Aufstieg in die Landesliga äußerst knapp. Nun soll der Gang in die 6. Liga realisiert werden.

Der 1. FC Wülfrath hat sich mit einer weiteren Offensivkraft für die neue Saison verstärkt.

Vom Landesliga-Aufsteiger Blau-Gelb Überruhr kehrt der 23-jährige Stürmer Gian-Luca Bühring zu seinem Heimatverein zurück. Mit 14 Toren hat er wesentlich zum Aufstieg der Essener Mannschaft in die Landesliga beigetragen. Zudem hat der junge Angreifer auch in der Oberliga des VfB Hilden und SC Velbert als Stammspieler reichlich Erfahrung sammeln können. In 66 Begegnungen erzielte er zehn Treffer in der Oberliga.

Wülfrath-Trainer Joscha Weber und sein Team sind erfreut, dass der Wechsel zum 1.FC Wülfrath trotz Anfragen höherer Vereine geklappt hat. "Gian-Luca Bühring passt voll in unser Anforderungsprofil, da er in der Offensive vielseitig einsetzbar ist. Zudem ist er ein Wülfrather Junge, der acht Jahre in der Wülfrather Jugend gespielt hat. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat Gianni für uns zu gewinnen. Ausschlaggebend für den Wechsel zum FCW sind die über Jahre hinweg guten Strukturen des Vereins, die sich im letzten Jahr nochmals deutlich verbessert haben und die Rahmenbedingungen im Lhoist Sportpark", sagt Weber.

Mit Nikolas Schepe konnte Wülfrath auch einen Mann für die Torwartposition gewinnen. "Nikolas ist im besten Fußballeralter und bringt mit seinen 28 Jahren eine gewisse Erfahrung mit, die wir auf dieser Position gesucht haben", erklärt Weber.

Bezirksliga Gruppe 2 SC Radevormwald, TV Dabringhausen, SV 09/35 Wermelskirchen, BV Gräfrath, 1. Spvg. Solingen-Wald, SSVg Velbert II, SSV Germania Wuppertal, SC Velbert II, 1. FC Wülfrath, ASV Mettmann, SV RW Wülfrath, FSV Vohwinkel, Türkgücü Velbert, TSV Ronsdorf, TUSEM Essen, SV Burgaltendorf, SF Niederwenigern II, SuS Haarzopf

Schepe wurde bei der SSVg Velbert ausgebildet und spielte jahrelang im Velberter Raum. In den verschiedenen Bezirksligen (Wuppertal Niederberg, Essener Raum) war er immer die Nummer eins, so auch bei der SSVg Velbert U23, Union Velbert und zuletzt beim Mülheimer SV.

"Ich freue mich riesig, dass Nikolas neben den sportlichen Qualitäten, alle Attribute, die wir für unser Team und Projekt suchen mitbringt. Bodenständigkeit, Teamplayer und loyal seinen Vereinen gegenüber. In seiner Vita sieht man, dass er kein Wandervogel ist und er mit Sicherheit in unser Team charakterlich bestens reinpasst. Nur als Team ist es möglich unsere Ziele zu erreichen", sagt Wülfraths Teammanagerin Michaela Massenberg.