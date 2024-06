Rheinland Hamborn lässt keinen Zweifel daran, wer am Saisonende aus der Bezirksliga Niederrhein 6 aufsteigen soll. Zwei Neue sind da - einer ist definitiv überqualifiziert.

Eren Taskin und Emre Sahin sind die nächsten und vorerst auch letzten beiden Neuzugänge von Bezirksligist Rheinland Hamborn. Taskin kommt von den Sportfreunden Hamborn 07 aus der Oberliga. Der Duisburger Stadtteilklub wird nach dem Abstieg nun aber in der Landesliga an den Start gehen. Sahin kommt vom FSV Duisburg, der in die Bezirksliga abgestiegen ist.

Ein Blick auf Taskins Vita zeigt, dass der offensive Mittelfeldspieler eigentlich nichts in der Bezirksliga zu suchen hat. Der gebürtige Duisburger wurde in den Jugendabteilungen des MSV Duisburg, von Rot-Weiss Essen und des FC Schalke 04 ausgebildet. Im Herrenbereich ging der heute 31-Jährige unter anderem für Fortuna Düsseldorf II und die SG Wattenscheid 09, sowie für Fatih Karagümrük oder Eyüpspor in der Türkei auf Torejagd.

Taskin kommt in Deutschland auf 123 Einsätze in der Regionalliga West, wobei er 21-mal traf und acht Assists lieferte. Aus seinen jüngsten Engagements bei den Sportfreunden Baumberg und in Hamborn kommen 29 Spiele in der Oberliga Niederrhein (drei Tore) hinzu. In der Saison 2013/14 wurde er sogar beim Heimspiel von Fortuna Düsseldorf gegen den 1. FC Köln (0:1) für eine Halbzeit in der 2. Bundesliga eingewechselt.

Sahin kommt vom FSV Duisburg, der nach seinem Abstieg aus der Landesliga mit Hamborn in der Bezirksliga Niederrhein 6 eingruppiert worden ist. Der 23 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler wurde bei Fortuna Düsseldorf und bei den Sportfreunden Hamborn ausgebildet, ehe er sich schon im Sommer 2015 der U17 des FSV Duisburg anschloss.

Bis zuletzt blieb er dem FSV erhalten, ehe er nun innerhalb der Stadt wechselt. "Wer die Ligeneinteilung gesehen hat, wird erkannt haben, dass man diese Saison einen qualitativ breiten Kader haben sollte. Wir freuen uns mit den zwei Neuen und den anderen Transfers auf die neue Saison mit ganz vielen Derbys", sagte Fahri Ulutas, Vorsitzender von Rheinland Hamborn, gegenüber "Fupa".