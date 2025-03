Vor knapp zwei Jahren spielte der Bezirksligist FSV Duisburg noch in der Oberliga Niederrhein. Heute droht der Abstieg in die Kreisliga A. Es waren turbulente Jahre voller Probleme.

Wir schreiben das Jahr 2010. Endlich hat der FSV Duisburg, damals noch KSV Ataspor Duisburg, den Aufstieg von der Bezirksliga in die Landesliga geschafft. Fünf Jahre lang hatte man sich in der Bezirksliga etabliert und hochgearbeitet.

In der ersten Landesliga-Saison 2010/11 spielte der FSV direkt oben mit. Platz drei hieß es am Ende. Nach drei Saisons im Mittelfeld der Landesliga dann fast der erste Aufstieg in die Oberliga. Die Duisburger scheiterten jedoch in der Aufstiegsrunde.

Nach drei soliden Saisons dann endlich der Aufstieg. Der FSV spielte ab der Saison 2018/2017 Oberliga. Doch die Euphorie hielt nicht lange an. Als abgeschlagener Letzter stiegen die Duisburger direkt wieder in die Landesliga ab. In der ersten Covid-Saison 2019/2020 gelang dann der direkte Wiederaufstieg als Tabellenzweiter hinter dem TV Jahn Hiesfeld aus Dinslaken.

Doch irgendwas scheint ab dieser Saison schiefgelaufen zu sein. Zwar schaffte der Verein aus dem Duisburger Norden in der Saison 2020/2021 haarscharf den Klassenerhalt, doch ab diesem Zeitpunkt ging es bergab. 18 Punkte nach 40 Spielen und ein Torverhältnis von 36:127 besiegelten in der Oberliga-Saison 2022/2023 den krachenden Abstieg.

Die nächste Saison verlief ähnlich schlecht. Nach dem Oberliga-Abstieg folgte direkt der nächste. In der Landesliga-Saison 2023/2024 stieg der FSV mit 21 Punkten aus 36 Spielen und einer Tordifferenz von -78 in die Bezirksliga ab. Die Duisburger spielen somit in dieser Saison das erste Mal nach ganzen 15 Jahren wieder Bezirksliga.

Woran hat es gelegen?

Laut dem aktuellen FSV-Präsidenten und Interimstrainer Markus Kowalczyk, der seit 2019 im Verein tätig ist, sind die Gründe für den Absturz des einst ambitionierten Oberligisten breit gefächert. "Ich war zu der Zeit noch in der Jugendarbeit tätig. Bei so etwas spielen immer viele verschiedene Faktoren mit rein. Schlechte Kaderplanung, schlechte Budgetplanung und so weiter. Aber ich möchte jetzt hier auch niemanden bewerten, mit dem ich lange zusammengearbeitet habe."

Im vergangenen Sommer löste Kowalczyk den langjährigen Präsidenten Erol Ayar ab. Dieser war vorher knapp zehn Jahre im Verein. Ayar wollte schon vor Jahren den Jugendfußball für die Zukunft stärken. Das hat auch Nachfolger Kowalczyk vor. "Wir wollen weiterhin gute Jugendarbeit machen und die Jungs in der Niederrheinliga auf den Herrenfußball vorbereiten. Dann müssen wir eine schlagfertige Truppe auf den Platz bringen, denn die Jugend braucht Führungspersonen", erklärt Kowalczyk das Vorgehen in der Zukunft.

Der 63-jährige Präsident und Trainer bis zum Saisonende hat schon den Blick auf die kommende Spielzeit gerichtet: "In den vergangenen Monaten haben wir uns etwas stabilisiert. Wir werden jetzt zweigleisig planen, natürlich auch für die Kreisliga A. Wir werden immer nach bestem Wissen und Gewissen handeln", erklärt FSV-Präsident Kowalczyk.

Es muss einiges passieren, damit der FSV Duisburg jemals nochmal in der Oberliga anzutreffen sein wird. Aber wie auch Kowalczyk sagt: "Im Fußball ist nichts unmöglich."