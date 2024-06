Viele Zusagen wurden nicht eingehalten, am Ende steht der Rückzug. Bitter für den 1. FC Kleve, bitter für die Bezirksliga Niederrhein 4.

In der Bezirksliga Niederrhein 4 wird es in der kommenden Saison nur 17 Mannschaften geben. Denn die U23 des 1. FC Kleve verzichtet auf das Startrecht.

Der Klub teilte mit, dass er schweren Herzens die Entscheidung getroffen habe, mit der 2. Herrenmannschaft in der kommenden Saison nicht in der Bezirksliga anzutreten.

Demnach habe sich die Situation in den letzten Wochen in die falsche Richtung entwickelt, sodass der Verein nun frühzeitig Planungssicherheit schaffen wollte.

Der Hintergrund: Mehrere Spieler, die dem FCK eine Zusage gegeben hatten, zogen diese zurück. Bei Zugängen soll es sich ähnlich verhalten haben. Daher wurde in enger Abstimmung mit dem vorgesehenen Trainer Marcel Zalewski die Entscheidung getroffen, in der kommenden Saison nicht in der Bezirksliga an den Start zu gehen, da kein ausreichendes Spielermaterial für eine konkurrenzfähige Bezirksligamannschaft zur Verfügung steht.

„Insbesondere für Edwin Schaale, Hans Noy und Marcel Zalewski tut es mir sehr leid, dass diese Entscheidung nun so getroffen werden musste. Sie haben sich mit größtmöglichem Einsatz um eine schlagkräftige Mannschaft für die kommende Saison bemüht. Auch den verbliebenen Spielern möchte ich danken, dass sie sich bis zuletzt für den 1. FC Kleve positioniert haben“, erklärt Kleves 1. Vorsitzende Christoph Thyssen. „Um den verbliebenen Spielern noch ausreichend Zeit für die Suche nach einer anderen Spielmöglichkeit zu geben, haben wir die Spieler bereits am Donnerstag über die Entwicklung informiert."

Die Bezirksliga Gruppe 4 ohne Kleve II

DJK Twisteden

SV Viktoria Goch

SV Rindern

Kevelaerer SV

TSV Wachtendonk-Wankum

SF Broekhuysen

Alemannia Pfalzdorf

SGE Bedburg-Hau

SV Hönnepel-Niedermörmter

VfL Repelen

TuS Xanten

FC Neukirchen-Vluyn

TuS Asterlagen

SV Borussia Veen

VfL Tönisberg

VfB Uerdingen

TSV Krefeld-Bockum