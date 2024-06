Der VfB Frohnhausen arbeitet daran, eine schlagkräftige Bezirksligatruppe an den Start zu bringen. Der jüngste Neuzugang dürfte dabei sicherlich helfen.

Komlan Agbégniadan beendet seinen dreijährigen Ausflug nach Baden-Württemberg und kehrt ins Ruhrgebiet zurück. Der 33 Jahre alte Togolese wechselt von Olympia Kirrlach zum Landesliga-Absteiger VfB Frohnhausen.

Für die Frohnhäuser Löwen ein echter Transfercoup. Von März 2019 bis Sommer 2021 spielte Agbégniadan bereits bei Blau Weiß Mintard, mit Ausnahme der Saison 2019/20: Die verbrachte der Rechtsaußen bei ASEC Mimosas in der Elfenbeinküste.

Überhaupt hat der Togolese eine bewegte Vita. Nicht nur, weil er schon auf Vereinsstationen in seinem Heimatland Togo, in Ghana, in der Elfenbeinküste und in Deutschland zurückblicken kann, sondern auch, weil er 15-mal für die Nationalmannschaft Togos auflief. Dabei gelangen ihm drei Tore.

Agbégniadan solle dabei helfen, die im Sturm entstandene Lücke zu schließen, ließen die Frohnhäuser wissen. Eine Reihe dahinter wird ein, für Fußballer-Verhältnisse, noch betagterer Ex-Profi weiterhin die Fäden ziehen.

Denn zuletzt verkündete Ex-Profi Issa Issa, im Alter von 40 Jahren noch einmal weiterzumachen. Der ehemalige Drittligaprofi und Regionalligaspieler will am liebsten um den direkten Wiederaufstieg spielen. Er weiß aber auch, dass die Bezirksliga keine einfache Spielklasse ist. "Als Absteiger wirst du sofort wieder gejagt. Da sind schon gute Mannschaften dabei. Aber, klar: Wir wollen oben mitmischen. Mal schauen, wie das ausgehen wird", sagte Issa zuletzt gegenüber RevierSport.

Dass er mit seinen 40 Jahren vielleicht nachlassen könnte, wollte er überhaupt nicht hören. "Das Alter steht nur im Personalausweis. Was zählt, ist die Leistung und da bin ich selbstbewusst: Die stimmt bei mir", betonte der ehemalige KFC-Uerdingen- und Borussia-Dortmund-Spieler.

Die Zahlen sprechen jedenfalls gleichermaßen für Issa Issa und Komlan Agbégniadan. Frohnhausens Kapitän lieferte in der abgelaufenen Saison 13 Tore in 36 Spielen. Ein starker Wert für einen Mittelfeldspieler. Agbégniadan traf für Kirrlach gar 22-mal in 34 Spielen in der Landesliga Mittelbaden.