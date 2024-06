Der VfB Frohnhausen muss die Landesliga verlassen und einen Neuanfang in der Bezirksliga starten. Issa Issa, Kapitän der Mannschaft, hat nun eine Entscheidung getroffen.

Kurz nach dem feststehenden Abstieg des VfB Frohnhausen wollte Issa Issa sich nicht zu seiner Zukunft äußern.

Der Ex-Profi war niedergeschlagen und verdrückte auch einige Tränen nach dem Abstieg des Essener Klubs aus der Landesliga. Es war der erste Abstieg für Issa Issa.

"Und das mit 40 Jahren - das tut weh! So etwas wollte ich nie erleben. Jetzt weiß ich, wie sich das anfühlt. Auf dieses Gefühl kann ich gerne verzichten. Aber das Leben muss weiter gehen", sagt er gegenüber RevierSport.

Die gute Nachricht vorweg: Der Ex-Profi hat seinen Entscheidung getroffen - für den VfB Frohnhausen. "Wir freuen uns sehr, dass unser Kapitän an Bord bleibt. Mit seiner Erfahrung, aber auch immer noch guten Leistungen wird er der Mannschaft in der Bezirksliga natürlich eine große Hilfe sein", sagt Issam Said, mit seinem Bruder Chamdin Said Trainer des VfB Frohnhausen.

Das Alter steht nur im Personalausweis. Was zählt, ist die Leistung und da bin ich selbstbewusst: die stimmt bei mir Issa Issa

Issa ergänzte: "Ich habe mit Issam Said ein ehrliches Gespräch gehabt. Wir haben beide entschieden, dass es das Beste ist, wenn wir gemeinsam weitermachen. Ich will nach fünf Jahren in Frohnhausen den VfB nicht mit einem Abstieg verlassen. Ich habe die Frohnhauser Löwen tief im Herzen und will alles dafür tun, damit der Verein wider hoch kommt", erklärt Issa Issa.

Der ehemalige Drittligaprofi und Regionalligaspieler will am liebsten um den direkten Wiederaufstieg spielen. Er weiß aber auch, dass die Bezirksliga keine einfach Spielklasse ist. "Als Absteiger wirst du sofort wieder gejagt. Da sind schon gute Mannschaften dabei. Aber, klar: Wir wollen oben mitmischen. Mal schauen, wie das ausgehen wird", sagt Issa.

Dass er mit seinen 40 Jahren vielleicht nachlassen könnte, will er überhaupt nicht hören. "Das Alter steht nur im Personalausweis. Was zählt, ist die Leistung und da bin ich selbstbewusst: die stimmt bei mir", betont der ehemalige KFC-Uerdingen- und Borussia-Dortmund-Spieler.

Gegen diese Aussage gibt es eigentlich kein Gegenargument - die Zahlen sprechen für Issa Issa: 36 Spiele, 13 Tore und fast so viele Vorlagen. Dass der VfB Frohnhausen abstieg, lag sicherlich nicht an der Performance des zentralen Mittelfeldspielers. Der Kapitän hat abgeliefert, aber es langte nicht zum Klassenerhalt. Ab dem 1. Juli will Issa Issa dann mit seiner großen Erfahrung und immensen Torgefahr in der Bezirksliga für Furore sorgen.