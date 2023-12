Nach zuletzt drei sieglosen Spielen in Serie hat der VfB Bottrop auf die Siegerstraße zurückgefunden.

Mit 3:1 gewann der VfB Bottrop am vergangenen Sonntag beim SC 1920 Oberhausen.

Das war nach den Unentschieden gegen SuS 09 Dinslaken (2:2) und Rheinland Hamborn (1:1) sowie der Niederlage beim Tabellenführer Spielvereinigung Sterkrade 06/07 (1:2) der erste Sieg nach zuvor drei Partien ohne Dreier.

Eine VfB-Glanzleistung war der Auftritt beim Spielclub aus Oberhausen nicht, aber die Punkte wurden eingefahren. "Es war nie einfacher, den VfB Bottrop zu schlagen. Man merkt, dass sie taumeln. Aber wir haben es leider nicht geschafft", meinte SC-1920-Präsident und nun auch wieder Trainer Thorsten Möllmann - RevierSport berichtete.

Für Kudret Kanoglu war es wichtig, dass seine Mannschaft wieder mit einem Dreier belohnt wurde. "Wir haben einen hohen Aufwand betrieben und uns den Sieg verdient", meinte der VfB-Kapitän.

Der ehemalige Profi verriet auch, warum die Bottroper auf die Siegerstraße zurückgefunden haben. Kanoglu: "Das liegt an unserem Trainer Volker Hohmann. Er ist wirklich ein super Typ mit einem feinen Gespür für die Mannschaft. Er hat sein Ohr in der Kabine und weiß wie wir ticken. Volker holt sich auch die Meinungen der erfahrenen Spieler und des Kapitäns ein. Wir werden so alle mitgenommen. Das ist sehr wichtig im Mannschaftssport. Das war unter unserem Ex-Coach leider nicht der Fall."

Hohmann kam vor wenigen Wochen ins Jahnstadion und ersetzte Can Ucar auf der Cheftrainer-Position des VfB Bottrop. "Der VfB Bottrop ist ein sehr gut geführter Verein, der einen tollen Kader beisammen hat. Mit dieser Mannschaft kann man auf jeden Fall aufsteigen. Das ist auch unser Ziel", betonte Hohmann bei seinem Amtsantritt.

Zum Jahresabschluss geht es für den Mitfavoriten im Kampf um den Titel und den damit verbundenen Landesliga-Aufstieg zu Schwarz-Weiss Alstaden. Das Hinspiel gewannen die Bottroper mit 4:0 gegen die Oberhausener. Doch Kanoglu weiß, dass seine Mannschaft an der Sportanlage Kuhle ein heißer Tanz erwartet. "Wir werden wieder alles raushauen müssen. Zum Glück kehren alle gesperrten und zuletzt verletzten Spieler zurück. Wir brauchen jeden Mann. Alstaden hat eine gute Mannschaft beisammen", sagt Kanoglu.