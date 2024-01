VfB Bottrop: Auf Hallentitel folgt ein neuer Trainer - ehemaliger Oberligaspieler kommt

Wenige Stunden nach dem Gewinn der Bottroper Hallenstadtmeisterschaft 2024 präsentierte der VfB Bottrop einen neuen Trainer. In Zukunft wird ein Gespann an der Seitenlinie stehen.

Kaum hatte der VfB Bottrop den Titel der Hallenstadtmeisterschaft zu Ende gefeiert, wurde auch schon wieder eine wichtige Personalentscheidung getroffen.

In Zukunft wird es mit Volker Hohmann nicht einen Cheftrainer geben. Beim VfB wird ein Gespann an der Seitenlinie fungieren.

Dusan Trebaljevac wird nämlich ab sofort zusammen mit Hohmann für das Bezirksliga-Team verantwortlich sein. Der B-Lizenz-Inhaber war zuletzt bei Lokalrivale und Ligakonkurrent Fortuna Bottrop tätig.

"Mit Dusan bekommen wir einen absoluten Fachmann dazu. Als ich erfahren habe, dass er sein Traineramt bei Fortuna niedergelegt hat, habe ich sofort das Gespräch gesucht. Wir freuen uns alle, dass es geklappt hat", erklärt VfB-Sportchef Philipp Drießen.

Trebaljevac war bisher Cheftrainer bei Sportfreunde Königshardt, SuS Haarzopf und Fortuna Bottrop. Der 37-Jährige war einst als Aktiver auch in der Oberliga unterwegs. Für den FC Kray und TV Jahn Hiesfeld kommt der ehemalige Stürmer auf 22 Einsätze in der Oberliga Niederrhein.

"Für mich war nach dem Weggang von Fortuna nicht klar, ob ich direkt wieder irgendwo einsteigen möchte. Gerade die letzten Wochen dort waren für mich persönlich sehr aufreibend, weshalb eine Pause zunächst Sinn gemacht hätte. Das erste Gespräch mit den Verantwortlichen beim VfB hat mich jedoch direkt am meisten überzeugt. Volker und ich werden alles Notwendige an Expertise und Arbeitseifer reinwerfen, um die Ambitionen des Vereins, aber vor allem die der Mannschaft zu decken. Selbstverständlich möchten wir die Mannschaft darüber hinaus weiterentwickeln, unterschiedliche Systeme trainieren, um diese auch spielen zu können und so situativ nicht nur reagieren, sondern auch agieren zu können", erklärt Trebaljevac sein Engagement beim ambitionierten Bottroper Bezirksligisten.

Das neue Trainerduo Trebaljevac/Hohmann startet am kommenden Samstag (13. Januar) mit der ersten Trainingseinheit offiziell in die Rückrunde, bevor es einen Tag später zum ersten Testspiel im Jahr 2024 zu Firtinaspor Herne geht.