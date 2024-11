Fortuna Düsseldorf 0:0 SC Paderborn 07 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | Hilfe unter www.buwei.de | -w-

Der VfB Bottrop bleibt weiter in Form. Der Aufsteiger siegte am Samstagabend (9. November) zum dritten Mal in Serie.

7:1 gegen Dingden, 7:1 in Steele und nun ein 4:3-Sieg über den VfB Speldorf: Die Spiele des VfB Bottrop scheinen das Eintrittsgeld wert zu sein. Denn wenn Bottrop im Einsatz ist, dann sind Tore garantiert. Am Samstagabend (9. November) hatte dabei der Gast aus Mülheim einen Goalgetter im Gepäck. Gianluca Buhlmann traf gleich dreimal. Doch Rene Biskup (2), Emre Köksal und Raphael Steinmetz hatten die richtigen Antworten parat und brachten den VfB auf die Siegerstraße. Die Bottroper rückten mit dem nächsten Dreier Tabellenführer SV Budberg, der am Sonntag (10. November, 15 Uhr) Oberliga-Absteiger Adler Union Frintrop empfängt, bis auf drei Punkte auf die Fersen. "Das war eine ganz harte Nuss. Speldorf hat alles in die Waagschale geworfen und uns das Leben verdammt schwer gemacht. Aber wir hatten aufgrund unserer mannschaftlichen Geschlossenheit immer eine Antwort parat. Zudem haben wir aktuell solch ein Selbstvertrauen, dass wir auch mit Rückschlägen umgehen können. Der Sieg war extrem wichtig und wir freuen uns natürlich, dass wir weiter da oben dranbleiben konnten", sagte VfB-Stürmer Steinmetz gegenüber RevierSport. Derweil rangiert der VfB Speldorf nach 14 Spieltagen auf einem Abstiegsplatz. "Ich würde den Abstiegskampf noch nicht ausrufen. Klar: Wir brauchen Punkte! Aber wenn man die Tabelle studiert, dann sieht man doch, wie eng alles beieinander ist. Deshalb betone ich ja auch, dass wir einfach Konstant benötigen - das betrifft sowohl unser Spiel als auch die Ergebnisse. Mit zwei, drei Siegen in Serie kann man sich schon wieder freischwimmen. Das muss unser Ziel sein", erklärte Maximilian Fritsche noch vor dem Spiel in Bottrop. Das dürfte der Speldorfer Kapitän nun ein wenig anders sehen. Die Statistik zum Spiel VfB Bottrop: Gottemeier - Özgen (81. Falcone), Aydin, Köksal, Miyanyedi (77. Al Hakim), Pöschl (89. Bosnjak), Matthes, Aksu, Ansah, Biskup (85. Okoye), Steinmetz (90+5 Michalik). VfB Speldorf: Gröger - Schürings, Sail, Buhlmann, Merzagua, Mourtala, Paul, Appiah (71. Manzelmann), Fritzsche, Timm (82. Özcan), Sato. Schiedsrichter: Rolf Kramer. Tore: 1:0 Biskup (13.) , 1:1 Buhlmann (20.) , 1:2 Buhlmann (56.), 2:2 Biskup (60.) , 3:2 Köksal (62.), 4:2 Steinmetz (69.), 4:3 Buhlmann (73.). Zuschauer: 200.

