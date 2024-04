Dem FC Schalke 04 fällt es immer schwerer, im Jugendbereich mit der Spitze in Deutschland mitzuhalten. Quo vadis Knappenschmiede?

Der FC Schalke 04 hat am Sonntag nicht nur das U19-Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach verloren. Auch Innenverteidiger-Talent Tristan Top-Rasmussen wird von den Königsblauen am Ende der Saison zu den Fohlen wechseln. Und er wird eben nicht Teil der U19 des S04, obwohl in Schalke gerne behalten hätte.

Gleiches gilt auch für Taycan Etcibasi, der bereits im Winter zurück zu Borussia Dortmund gegangen ist. Und für Maxime Ndong Penda, den es zur TSG Hoffenheim zieht. U19-Co-Trainer Charles Takyi kritisiert die S04-Nachwuchsspieler. "Wir akzeptieren das, wenn die Jungs meinen, dass sie lieber einen Weg gehen wollen. Letztlich kann ich mir aber nicht vorstellen, dass in Deutschland besser ausgebildet wird, als hier in Schalke in der U19 bei Norbert Elgert. Ich war selber Spieler hier. Ich weiß, was das hier für ein Weg ist", meinte Takyi nach dem Spiel gegen die Fohlen.

Zugleich wies er auf die immer härter werdende Konkurrenzsituation hin, der sich Schalke stellen muss. "Man sieht ja, dass sich mittlerweile auch andere Vereine trauen, Spieler von Schalke abzuwerben. Ich habe selber hier gespielt. In der Vergangenheit war das wesentlich schwieriger, weil natürlich auch die Spieler, die hier groß werden, eine starke Bindung zum Verein haben."

Offenbar zählt diese Bindung und die Aussicht auf ein oder zwei Jahre Lehre bei Norbert Elgert nicht mehr bei jedem Talent genug als Argument. Dabei hatte der damalige Vorstand Peter Knäbel nach dem Abstieg aus der Bundesliga gesagt, dass die Knappenschmiede das einzige Resort im Verein sei, an dem nicht gespart worden sei.

Dennoch hat die Attraktivität des S04 bei den Topspielern gelitten. Obwohl Schalke zuletzt zwei starke U17-Jahrgänge hatte und 2022 sogar Deutscher Meister geworden ist, gelang vielen Spielern der Sprung in die U19 nur bedingt. Explizit darauf hatte Elgert, der in seine letzten beiden Jahre als U19-Trainer geht, vor der Saison hingewiesen. Wobei man fairerweise sagen muss, dass Top-Talent Taylan Bulut lange verletzt war und Assan Ouedraogo gar nicht mehr bei der U19 zum Einsatz kam.

Erste Neuzugänge bereits fix

Die Wahrheit ist: Es wird immer schwieriger für die Königsblauen, mit den finanzstarken Klubs mitzuhalten, inzwischen auch im Jugendbereich. Schalke versucht künftig mit Raffael Tonello und seinem neuen Scouting-Team dagegenzuhalten. Mit Malik Tubic und Tim Pfeiffer von der TSG Hoffenheim, Noel Westenberger von Rot-Weiß Oberhausen und Claudi Bettoni Katunda vom SC Paderborn hat Schalke auch schon vielversprechende Spieler geholt.

Dennoch muss die Frage erlaubt sein: Quo vadis, Knappenschmiede? "Wir versuchen natürlich, aus unseren Möglichkeiten das Maximale herauszuholen. Das sieht man an den Verpflichtungen, die wir tätigen, dass wir auf gewissen Positionen noch nicht so ganz zufrieden sind und dass wir uns schon ein Stück weit verbessern müssen, um an der deutschen Spitze mitzuhalten", verdeutlicht Takyi. "Das bleibt natürlich auch unsere Aufgabe intern im Verein. Die Spieler, die von der U17 soweit zu haben, dass sie sich in der U19 gut etablieren und ankommen können. Wir brauchen da einen guten Mix und erhoffen uns, dass wir im nächsten Jahr eine starke Mannschaft zusammen haben, die dann wiederum konkurrenzfähig ist."

Das Argument, dass Schalke als Zweitligist nicht mehr "sexy" genug sei, kontert er: "Damals, als Schalke noch Champions League gespielt hat, haben es trotzdem immer wieder Spieler geschafft, in den Kader der ersten Mannschaft zu kommen. Eine bessere Möglichkeit, als es jetzt, bei Schalke Profi zu werden und in der Arena zu spielen, hat es noch nicht gegeben. Deswegen sollte es für jeden Spieler ein Ansporn sein, durch diese Schule hindurchzugehen und sich für die erste Mannschaft zu entwickeln."