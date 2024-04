Lokomotive Leipzig hat einen neuen Trainer gefunden. Als Spieler war er unter anderem für den FC Schalke 04 und für Alemannia Aachen im Einsatz, als Trainer zuletzt vereinslos.

Jochen Seitz wird zur neuen Saison Cheftrainer bei Lokomotive Leipzig. Das gab der Nordost-Regionalligist am Montag, 29. April, bekannt.

"Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung, wenn es dann Mitte Juni losgeht. Gerade in den Gesprächen mit Toni Wachsmuth hat sich schnell herauskristallisiert, dass wir die gleiche Meinung haben über die Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen", sagte der 47-Jährige.

Und weiter: "Zuerst gilt es in der Vorbereitung, die Mannschaft so weiterzuentwickeln, damit wir in der neuen Regionalligasaison erfolgreicheren Fußball spielen als in den vergangenen Monaten. Wir wollen die Fans gleich mitnehmen, das Umfeld begeistern. Nur mit allen handelnden Personen und den Fans werden wir erfolgreich sein können."

Für Seitz ist es die dritte Trainerstation, nachdem er bereits bei Bayern Alzenau als Spielertrainer und bei Viktoria Aschaffenburg als Trainer fungierte. In Aschaffenburg holte er bis zu seinem Ausscheiden im Juni 2023 durchschnittlich 1,73 Punkte in 226 Spielen.

Aschaffenburg war gleichzeitig sein Jugendklub, bei dem Seitz ausgebildet wurde und wo er bis zum Sommer 1996 spielte. Es folgte der Sprung in die Bundesliga zum Hamburger SV, von wo aus es weiter zur SpVgg Unterhaching und zum VfB Stuttgart ging.

Im Sommer 2003 wechselte Seitz dann zum FC Schalke 04. Für die Knappen absolvierte der einstige Linksaußen 25 Spiele, traf zweimal und gab zwei Vorlagen. Zudem war er dreimal für die zweite Mannschaft im Einsatz.

Weitere Stationen in seiner Spielerkarriere waren danach der 1. FC Kaiserslautern, die TSG 1899 Hoffenheim, Alemannia Aachen, Chernomorets Burgas in Bulgarien und eben Bayern Alzenau, wo der heute 47-Jährige im Sommer 2016 die Fußballschuhe endgültig an den Nagel hängte.

In Summe kommt Seitz auf 162 Bundesliga-Spiele (15 Tore, 29 Vorlagen) und 73 Zweitligaspiele (sieben Tore, eine Vorlage). Große Titel gewann er aber nie. Lediglich in der Saison 1996/97 wurde er mit dem Hamburger SV II Landespokalsieger.

"Wir haben sorgfältig alle möglichen Optionen geprüft, sehr viele konstruktive Gespräche geführt und haben nun mit Jochen Seitz unseren Wunschkandidaten verpflichten können. Er wird nun gemeinsam mit Toni Wachsmuth und dem Trainerteam daran arbeiten, dass die kommende Saison den 1. FC Lok Leipzig auf die Erfolgsspur zurückführt", sagte Vizepräsident Jochen Viereckl. Lok ist aktuell nur auf Platz 13.