Kreisliga A Essen: Trainer schmeißt nach 0:5-Klatsche hin

In der Kreisliga A in Essen ist ein Trainer nach dem vergangenen Wochenende zurückgetreten. Seine Mannschaft unterlag mit 0:5.

Dass Daniel Jost den FC Karnap am Ende der Saison Richtung Ballfreunde Bergeborbeck verlassen würde, war schon seit Wochen klar. Doch nun hat Jost schon früher seine Konsequenzen gezogen und ist nach einer 0:5-Klatsche gegen die Reserve des Oberligisten Adler Union Frintrop zurückgetreten.

In den letzten zehn Begegnungen konnten die Karnaper nur ein Spiel in der Kreisliga A gewinnen. Jost übergibt die Mannschaft auf einem 8. Tabellenplatz an Pierre Wiethölter-Arendt, der das Team bis zum Saisonende interimsweise führen wird.

"Am Sonntag teilte Daniel Jost dem Vorstand mit, sein Amt des Cheftrainers mit sofortiger Wirkung zu beenden. Seit fünf Jahren betreute Daniel als Cheftrainer unsere erste Mannschaft. Daniel war maßgeblich an die Rückkehr in die Kreisliga A beteiligt. Wir möchten uns bei Daniel für sein langjähriges Engagement im Verein recht herzlich bedanken und wünschen ihm für seine neue Aufgabe bei Ballfreunde Bergeborbeck alles erdenklich Gute", heißt es vom Karnaper Vorstand.

Zur neuen Saison wird dann Björn Neumann das Cheftrainer-Amt an der Karnaper Lohwiese übernehmen. Das hatten die FCK-Verantwortlichen schon vor Wochen mitgeteilt.

"Wir freuen uns mitteilen zu können, dass Björn Neumann ab Sommer 2024/25 unsere Erste Mannschaft übernehmen wird. Nach intensiven Gesprächen in den letzten Wochen konnten wir uns auf einen gemeinsamen Weg einigen und sind froh mit Björn einen alten Karnaper Jungen zurückzugewinnen", hieß es in einer Pressemitteilung des FCK.

Neumann durchlief als Spieler die Jugendabteilung des FC Karnap und war auch im Seniorenbereich für den Kreisligisten aktiv. Nach mehreren Trainerstationen im Jugendbereich, zog es Neumann in den Seniorenbereich nach BV Altenessen und zuletzt zur SG Schönebeck II, um dort seine Trainerlaufbahn fortzuführen. Nun kehrt er zum 1. Juli 2024 nach Karnap zurück.