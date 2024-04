Essen: Kreisliga-A-Vertreter stellt neuen Trainer zur Saison 2024/25 vor

SV Wehen Wiesbaden 13:00 Fortuna Düsseldorf 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

Der FC Karnap ist auf dem besten Wege auch in der kommenden Saison in der Kreisliga A in Essen zu spielen. Der neue Trainer ab dem 1. Juli 2024 steht jedenfalls fest.

Björn Neumann kehrt als Trainer zurück an die Lohwiese zum FC Karnap. Das gab der Essener Kreisliga-A-Vertreter bekannt. "Wir freuen uns mitteilen zu können, dass Björn Neumann ab Sommer 2024/25 unsere Erste Mannschaft übernehmen wird. Nach intensiven Gesprächen in den letzten Wochen konnten wir uns auf einen gemeinsamen Weg einigen und sind froh mit Björn einen alten Karnaper Jungen zurückzugewinnen", heiß es in einer Pressemitteilung des FCK. Neumann durchlief als Spieler die Jugendabteilung des FC Karnap und war auch im Seniorenbereich für den Kreisligisten aktiv. Nach mehreren Trainerstationen im Jugendbereich, zog es Neumann in den Seniorenbereich nach BV Altenessen und zuletzt zur SG Schönebeck II, um dort seine Trainerlaufbahn fortzuführen. Nun kehrt er zum 1. Juli 2024 nach Karnap zurück. Neumann wird das Traineramt beim aktuellen Tabellen-Achten von Daniel Jost übernehmen. Nach der Absage in Karnap - RevierSport berichtete - wusste der ehemalige Jugendspieler von Rot-Weiss Essen noch nicht, was er ab dem 1. Juli machen wird. Doch mittlerweile ist klar, wo es Jost nach viereinhalb Jahren in Karnap ziehen wird. Der 38-Jährige bleibt in Essen und wechselt nach Bergeborbeck zu den Ballfreunden. Diese bestätigten die Verpflichtung von Jost. Jost zu seinem Wechsel: "Ich freue mich, ab kommenden Sommer die Ballfreunde aus Bergeborbeck übernehmen zu dürfen. Die Gespräche waren von Anfang an sehr positiv. Ich bedanke mich bei den Verantwortlichen für das entgegengebrachte Vertrauen. Es besteht eine intakte Mannschaft, die nach den ersten Eindrücken über eine starke Gemeinschaft verfügt, die sich hoffentlich mit dem verdienten Aufstieg am Ende belohnt. Es wäre ein krönendes Abschiedsgeschenk für das Trainerteam Vogelpoth/Wollenberg." Er ergänzt: "Die Zielsetzung wird sein, wenn der Aufstieg gelingt, die Klasse zu halten. Wir machen keine großen Luftsprünge, wir wollen über die Gemeinschaft kommen. Dafür tun alle Beteiligten ihr Bestes, um dieses Ziel am Ende realisieren."

