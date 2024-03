Essen: RWE-II-Konkurrent gibt neuen Trainer für Saison 2024/2025 bekannt

Vor wenigen Wochen hatte der FC Karnap noch die Trennung von Trainer Daniel Jost zum Ende der laufenden Saison bekannt gegeben. Der Coach hat nun einen neuen Klub gefunden.

Erst gab FC Karnap-Trainer Daniel Jost bezüglich einem Verbleib an der Lohwiese eine Bedenkzeit und am Ende zog der A-Ligist diese Option zurück und sagte Jost ab - nach dem sich dieser eigentlich für den FCK entschied - RevierSport berichtete.

"Ich hatte den Kugelschreiber in der Tasche und wollte unterschreiben. Und plötzlich sagte man mir, dass es dem Verein sehr leid tut, dieser aber einen neuen Weg gehen will und mit mir nach der Saison nicht mehr weiter machen will. Klar: da ist man sehr enttäuscht und vor den Kopf gestoßen. Aber was soll ich machen? Ich habe das akzeptiert und mache bis zum Saisonende weiter. Denn so möchte ich mich aus Karnap nicht verabschieden."

Nach der Absage in Karnap wusste der ehemalige Jugendspieler von Rot-Weiss Essen noch nicht, was er ab dem 1. Juli machen wird. Doch mittlerweile ist klar, wo es Jost nach viereinhalb Jahren in Karnap ziehen wird.

Der 38-Jährige bleibt in Essen und wechselt nach Bergeborbeck zu den Ballfreunden. Diese bestätigten die Verpflichtung von Jost.

Daniel Jost zu seinem Wechsel: "Ich freue mich, ab kommenden Sommer die Ballfreunde aus Bergeborbeck übernehmen zu dürfen. Die Gespräche waren von Anfang an sehr positiv. Ich bedanke mich bei den Verantwortlichen für das entgegengebrachte Vertrauen. Es besteht eine intakte Mannschaft, die nach den ersten Eindrücken über eine starke Gemeinschaft verfügt, die sich hoffentlich mit dem verdienten Aufstieg am Ende belohnt. Es wäre ein krönendes Abschiedsgeschenk für das Trainerteam Vogelpoth/Wollenberg." zu seinem Wechsel: "Ich freue mich, ab kommenden Sommer die Ballfreunde aus Bergeborbeck übernehmen zu dürfen. Die Gespräche waren von Anfang an sehr positiv. Ich bedanke mich bei den Verantwortlichen für das entgegengebrachte Vertrauen. Es besteht eine intakte Mannschaft, die nach den ersten Eindrücken über eine starke Gemeinschaft verfügt, die sich hoffentlich mit dem verdienten Aufstieg am Ende belohnt. Es wäre ein krönendes Abschiedsgeschenk für das Trainerteam Vogelpoth/Wollenberg." "Die Zielsetzung wird sein, wenn der Aufstieg gelingt, die Klasse zu halten. Wir machen keine großen Luftsprünge, wir wollen über die Gemeinschaft kommen. Dafür tun alle Beteiligten ihr Bestes, um dieses Ziel am Ende realisieren."

Aktuell liegt der Klub von der Hagenbecker Bahn in der Kreisliga B 13 Punkte hinter der Ausnahmemannschaft von Rot-Weiss Essen II. Spätestens zur neuen Saison soll dann Jost mit den Ballfreunden im Bestfall das Kunststück gelingen, welches er mit Karnap verwirklichen konnte: den Aufstieg in die Kreisliga A. Doch er könnte auch bereits in der Kreisliga A seinen Dienst antreten: Auch der Tabellenzweite steigt auf.

Jost wird sich auf jeden Fall zunächst einmal auf seine Aufgabe in Karnap konzentrieren. Die Karnaper liegen auf Platz acht und besitzen einen Zehn-Punkte-Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang.

"Wir spielen als Aufsteiger eine sehr ordentliche Runde. Das wollen wir jetzt auch bis zum Ende durchziehen. Ich möchte mich vernünftig aus Karnap verabschieden und dann mit voller Tatendrang die neue Aufgabe bei den Ballfreunden angehen", betont Jost.