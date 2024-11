Marcel Platzek ist in diesen Wochen nicht zu stoppen in der Kreisliga A. Für RWE II traf er an diesem Wochenende viermal.

Die Zweitvertretung von Rot-Weiss Essen kann sich in der Kreisliga A in diesen Wochen auf sein Stürmerduo verlassen. Marcel Platzek und Joel Leon Bema treffen, wie sie wollen.

So auch an diesem Sonntag, wir schreiben den 15. Spieltag. Gegen die Spielvereinigung Schonnebeck II gab es einen 8:0-Kantersieg. Platzek traf viermal, Bema an diesem Tag nur einmal. In der Summe kommen die beiden nun schon auf insgesamt 37 Saisontore (Platzek 21, Bema 16).

Klar, dass die Essener ihren Sechs-Punkte-Vorsprung auf den SC Frintrop und die DJK SG Altenessen verteidigen konnten. Ausbauen konnten sie ihn aber auch nicht, denn an der Spitze ließ kein Team Federn.

Der SC Frintrop besiegte Helene Essen mit 5:1. Samir Laskowski (2), Shamon Hakimi, Julian Ropertz und Amin Jaber trafen für die Frintroper. Mesim Arslan konnte für Helene nur zum 1:5 verkürzen.

Die DJK SG Altenessen gewann ihre Begegnung bei den Sportfreunde 1918 Altenessen mit 2:1. Wissem Ouafi brachte den Dritten in Führung, die Sportfreunde glichen vor der Pause durch Robert Thauern aus. Max Meisner traf direkt nach der Pause zum 2:1 - bei dem Ergebnis blieb es im Altenesser Derby

RuWa Dellwig auf Platz vier gewann sein Heimspiel gegen den Essener SC Preußen mit 3:1. Auch hier stand es zur Pause 1:1 - nach dem Wechsel entschied Charles Obinna Offor mit seinem Doppelpakc die Partie für Dellwig.

Und auch der Fünftplatzierte Bader SV gewann seine Partie. Beim FC Karnap 07/​27 gab es ein 2:1. Eugen Pirogov erzielte den Siegtreffer zehn Minuten vor dem Ende.

Am Ende der Tabelle bleibt es für die Ballfreunde Bergeborbeck dabei: Nach dem Aufstieg geht fast nichts. Einen Sieg gab es bisher, am Sonntag führte man bis zur 86. Minute gegen die SG Essen-Schönebeck durch ein frühes Tor nach drei Minuten durch Kevin Wosnitza mit 1:0 - um dann durch einen Doppelschlag doch noch zu verlieren - das 1:2 fiel in der 93. Minute.