Die SpVgg Erkenschwick hat ihr Trainerteam zur neuen Saison wieder komplettiert. Cheftrainer Magnus Niemöller bekommt einen alten Weggefährten an die Seite.

Thorsten Kornmaier wird die SpVgg Erkenschwick ab der kommenden Saison als Co-Trainer unterstützen. Das gab der Oberligist am Montag, 29. April, bekannt.

"Wir freuen uns sehr, verkünden zu können, dass Thorsten Kornmaier der neue Co-Trainer unserer 1. Mannschaft wird. Thorsten kennt den Stimberg bereits bestens aus seiner aktiven Zeit als Spieler. Zwischen 1994 und 1998 war er selbst als Spieler für unsere Spielvereinigung aktiv", schreiben die "Schwicker".

Auf administrativer Ebene war Kornmaier für mehrere Jahre Jugendleiter des VfB Hüls und startete anschließend seine Laufbahn als Co-Trainer. Als Co-Trainer war er beim VfB Hüls, bei Wattenscheid 09 und bis November letzten Jahres beim TuS Haltern aktiv. Dort arbeitete er bereits mit Niemöller zusammen - nun gibt es das Wiedersehen.

Nach aktuellem Stand werden die "Schwicker" in der kommenden Saison wohl wieder in der Oberliga Westfalen an den Start gehen. Die Regionalliga-Lizenz haben sie zwar beantragt, allerdings liegt der Aufsteiger in der Tabelle fünf Punkte hinter dem ersten Aufstiegsplatz zwei zurück. Den hat gerade Türkspor Dortmund inne.

Als Spieler hat Kornmaier Erfahrung auf Drittliga-Niveau vorzuweisen. 143 Spiele absolvierte der ehemalige offensive Mittelfeldspieler in der damals drittklassigen Regionalliga Süd/Südwest, schoss dabei 29 Tore. Das war von 1994 bis 1998 - im Trikot der SpVgg Erkenschwick.

Auch, als die Oberliga Westfalen noch drittklassig war, mischte Kornmaier mit. 117 Spiele hat er in der bis zur Saison 1993/94 dritthöchsten deutschen Spielklasse vorzuweisen. Dabei gelangen ihm 31 Tore. Dazu kommen auch fünf Spiele in der Aufstiegsrunde zur zweiten Bundesliga mit dem SC Preußen Münster 1992/93.

Seine Karriere beendete er im Sommer 2005 beim VfB Hüls, für den Kornmaier gleichzeitig auch die meisten Spiele in seiner Karriere bestritt. In 210 Einsätzen für die Marler gelangen dem heute 53-Jährigen 65 Tore.

Kornmaier folgt in Erkenschwick auf Patrick Kemmerling, der nach dieser Saison als Co-Trainer ausscheidet.