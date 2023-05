VfB Kirchhellen: Maslon soll VfB retten - ehemaliger Oberliga-Trainer kommt zum 1. Juli

Der Bottroper Bezirksligist VfB Kirchhellen will den Abstieg in die Kreisliga A unbedingt verhindern und setzt an den letzten drei Spieltagen auf zwei Aufstiegshelden.

Der VfB Kirchhellen hat sich mit sofortiger Wirkung von Marko Hoffmann und Sascha Wisniowski, die zur kommenden Saison zu Fortuna Bottrop wechseln, getrennt. Bartosz Maslon und Michael Terwellen übernehmen für die letzten drei Spieltage. Die Aufstiegshelden, die Kirchhellen einst in die Bezirksliga führten, sollen nun den Vorsprung von einem Punkt auf einen Abstiegsplatz ins Ziel bringen. Maslon und Terwellen führten im Mai 2019 den VfB Kirchhellen nach zwei Meistertiteln in die Bezirksliga. Zunächst scheiterten sie in der Relegation und ein Jahr später gelang dem VfB dann der ersehnte Aufstieg. Am kommenden Sonntag kehren sie nahezu genau nach vier Jahren zu der Spielstätte zurück, auf der die Aufstiegsfeier nach einem dramatischen Sieg gegen Eintracht Gelsenkirchen stattfand. Das ist nur ein Auftrag für drei Spiele, dann kommt ja Martin Strötzel als neuer Cheftrainer. Ich konnte nicht nein sagen, weil der VfB Kirchhellen meine erste Trainerstation war und immer eine Herzensangelegenheit bleiben wird. Wir werden alles dafür tun, um am Ende den Klassenerhalt zu feiern. Bartosz Maslon Am Lüttinghof in Gelsenkirchen gastiert der VfB beim ebenfalls abstiegsbedrohten SC Hassel, der mit vier Punkten Vorsprung gegenüber dem VfB auf Rang zehn der Tabelle steht. Vergangenen Donnerstag, 26. April 2023, stellte der VfB Kirchhellen das Trainerteam für die Saison 2023/24 vor: Martin Strötzel (ehemals jahrelang Oberliga-Trainer des SV Schermbeck) und Tunahan Terzi (zuletzt TuS Gahlen) starten am 1. Juli 2023 beim VfB Kirchhellen. "Nach den beiden Unentschieden der jüngsten Spieltage bei RWT Herne und gegen den VfB Günnigfeld möchten wir einen Weckruf für die Mannschaft stellen. Wir erhoffen uns neue Reize und Impulse durch diese Entscheidung", begründet VfB-Vereinschef Georg Garz den Wechsel kurz vor dem Saisonfinale. Er ergänzt: "Das Trainerteam Maslon und Terwellen hat einen klaren und zweifelsfreien Auftrag erhalten: Klassenerhalt in drei Partien! Sie sollen aus der Mannschaft noch mehr Potenzial rauskitzeln. Herz, Lust und Leidenschaft müssen sich von der Seitenlinie auf den Platz übertragen!" Maslon, der zuletzt beim polnischen Erstligisten Cracovia Krakau hospitierte und Trainer des Landesliga-Klubs Mülheimer FC 97 war, den er ins Achtelfinale des Niederrheinpokals führte, erklärte gegenüber RevierSport: "Das ist nur ein Auftrag für drei Spiele, dann kommt ja Martin Strötzel als neuer Cheftrainer. Ich konnte nicht nein sagen, weil der VfB Kirchhellen meine erste Trainerstation war und immer eine Herzensangelegenheit bleiben wird. Wir werden alles dafür tun, um am Ende den Klassenerhalt zu feiern."

