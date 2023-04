Bottrop: Fortuna stellt neues Trainer-Trio vor, Rhenania holt drei Spieler aus der Landesliga

Die beiden Bottroper Klubs SV Fortuna und SV Rhenania bereiten die neue Saison vor - inklusive neuer Trainer und neuer Spieler.

Fortuna Bottrop und Rhenania Bottrop spielen aktuell in der Bezirksliga Niederrhein Gruppe 7. Auch in der kommenden Saison wird das Bottroper Duo höchstwahrscheinlich in einer Spielklasse spielen.

Die Fortuna geht mit einem Trainer-Trio in die neue Saison 2023/2024. Marco Hoffmann wird gemeinsam mit Dusan Trebaljevac und Sascha Wisniowski die Verantwortung für die erste Mannschaft vom Rheinbaben haben. Hoffmann/Wisniowski kehren vom VfB Kirchhellen zur Fortuna zurück. Ende März hatte RevierSport berichtet, dass Sebastian Stempel die Fortuna am Saisonende verlassen und ein Nachfolger gesucht wird. Nun sind diese gefunden worden.

Fündig wurde auch der SV Rhenania Bottrop bezüglich neuer Spieler. Mit Flavio Dietz, Felix Faeser und Luca Fischer wechseln gleich drei Spieler vom Landesligisten DJK Arminia Klosterhardt nach Bottrop in die Bezirksliga.

Zuvor hatte Rhenania mit dem Transfer von Fatih Candan für Aufsehen gesorgt. Der 31-jährige ehemalige Drittligaspieler gab dem SV Rhenania ab dem 1. Juli 2023 seine Zusage - RevierSport berichtete.

Während Fortuna bei noch fünf zu absolvierenden Spieltagen und elf Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsplatz die neue Saison in Ruhe planen kann, befindet sich Rhenania aktuell im Bezirksliga-Überlebenskampf. Nur drei Zähler beträgt der Vorsprung der Mannschaft von Trainer Stefan Thiele auf einen Abstiegsplatz. "Wir haben noch alles selbst in der Hand. Wir spielen gegen fast alle Mannschaften von unten. Wir müssen da unbedingt punkten", betonte der ehemalige Rot-Weiss-Essen-Spieler Thiele schon vor Wochen. An dieser Ausgangslage hat sich auch nichts geändert.