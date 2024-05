FSV Mainz 05 18:30 Borussia Dortmund 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

DJK Blau-Weiß Mintard holte zuletzt drei Siege in Folge. Trainer David Odonkor macht einen guten Job in Mülheim. Und nun steht auch fest, was er in der neuen Saison machten wird.

Drei Spieltage vor Schluss der Landesliga-Saison steht DJK Blau-Weiß Mintard auf Platz sechs. Ein gutes Ergebnis, dass Cheftrainer David Odonkor und seine Assistentin Soumiya Bouhadi bis dato erzielt haben. Und: Gute Arbeit wird belohnt - auch bei Blau-Weiß Mintard. Die DJK Blau-hat die Verträge von Odonkor und Bouhadi für eine weitere Saison verlängert. "Erstmal freuen wir uns natürlich riesig mit den Beiden in die nächste Saison zu gehen. Wenn man sich anguckt mit welchem Engagement und Herzblut David und Soumiya zu Werke gehen, kann man einfach nur den Hut ziehen", betont Mintards Sportlicher Leiter Roland Henrichs. "Fußball wird ja mitunter, sicherlich auch nicht ganz zu Unrecht, als reiner Ergebnissport angesehen. Da hatten wir zwischenzeitlich echt eine Durststrecke. Aber das gute Gefühl, dass eine Weiterentwicklung sowohl sportlich als auch stimmungstechnisch stattfindet, war immer da. Aktuell belohnen wir uns ja auch wieder und wollen genau das in Zukunft auch weiter gemeinsam tun." Odonkor kam im Dezember 2023 nach Mintard. Der 40-Jährige war viele Jahre als Profifußballer aktiv, unter anderem in der Bundesliga bei Borussia Dortmund und der Deutschen Nationalmannschaft. Er war ein Teil des Sommermärchens von 2006. Vor seinem Engagement in Mintard war Odonkor zuletzt Sportlicher Leiter bei der Hammer SpVg und rund vier Jahre ohne Trainer-Beschäftigung. Jetzt ist er heißer denn je. "Ich freue mich sehr, dass Soumiya und ich eine weitere Saison in Mintard bleiben dürfen. Wir wollen unser Konzept auch in der nächsten Spielzeit an die Mannschaft weitergeben und sind überzeugt davon, dass wir in Zukunft noch besser Fußballspielen werden. Das Potenzial der Jungs ist hoch und wir wollen alle Spieler noch ein Stück weit nach vorne bringen und weiterentwickeln", erklärt Odonkor. Blau-Weiß Mintard: Auch Bouhadi kam in der Winterpause Ebenfalls seit der Winterpause mit an Bord ist Co-Trainerin Bouhadi. Die 33-Jährige war vor ihrer Unterschrift bei den "Echten Fuffzigern" auf gleicher Position beim VfB Speldorf und dem Mülheimer FC 97 unter jeweils Cheftrainer Bartosz Maslon aktiv. "Ich fühle mich total wohl in Mintard mit den Spielern, die wir haben, und den Möglichkeiten. Wir wollen das Ganze noch leistungsorientierter und professioneller gestalten. David und ich funktionieren als Team sehr gut, sowohl auf sachlicher als auch auf menschlicher Ebene. Mintard ist eine Art Herzensprojekt geworden. Der Grundstein ist gelegt, um das bestmögliche herauszuholen und ich freu mich einfach auf die Geschichte", betont Bouhadi.

Zur Startseite