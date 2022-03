Bezirksliga 14: Torwart-Treffer rettet einen Punkt in der Nachspielzeit

Alexander Groß vom VfB Kirchhellen rettete in der Nachspielzeit einen Punkt gegen den VfB Hüls. Auf dem Spielbericht steht er sogar zweimal als Torschütze.

In der Bezirksliga 14 trennten sich der VfB Kirchhellen und der VfB Hüls 3:3-Unentschieden. Bis in die Nachspielzeit lag Gastgeber Kirchhellen mit 2:3 hinten, ehe Torwart Alexander Groß einen Punkt rettete. „Ein Freistoß kam reingeflogen und der ist mir auf den Kopf gefallen. Ich tippe mal so aus acht Metern habe ich ihn dann reingeköpft“, sagt Groß. Danach pfiff der Schiri die Partie auch gar nicht wieder an.

Torschütze auf beiden Seiten

Im Spielbericht taucht Groß gar zweimal als Torschütze auf: In der 63. Minute „habe ich einen klaren Torwartfehler gemacht. Ein Freistoß aus 30 Metern ist mir durchgerutscht“, erklärt Groß. Der Schiri wertete es als Eigentor. „Eigentor ist relativ“, schmunzelt Groß, der „froh ist, meinen Fehler wieder gut gemacht zu haben. Es war nicht mein bestes Spiel und es ist schön, dass es nicht daran gescheitert ist.“

Ob er schon einmal getroffen hat? „Bei den Senioren nicht. In der A-Jugend habe ich schon mal einen Elfer reingehauen“, erklärt Groß. „Mein Torwartkollege und ich haben zum Spaß immer gesagt, dass wir aufhören, wenn wir mal ein Tor schießen“, scherzt er. „Den Plan muss ich jetzt aber leider verwerfen – oder halt nochmal treffen.“