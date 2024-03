Kreisliga A: Jetzt auch ETuS Bismarck - schon vier Rückzüge in Gelsenkirchen

Schaut man auf die Bilanzen der Gelsenkirchener A-Kreisligen, dann fällt auf: Dort steht oft der Vermerk, dass ein Team nicht angetreten sei. Kein Wunder bei schon vier Rückzügen.

Das gibt es auch eher selten. In den beiden A-Kreisligen in Gelsenkirchen sind seit dem Saisonstart jetzt schon vier Mannschaften zurückgezogen worden.

SuS Schwarz-Blau Gladbeck II trat zu keinem Saisonspiel an, das gilt auch für den VfB Kirchhellen II, der seine zweite Mannschaft im August 2023 zurückzog.

Nach intensiven und mehrteiligen Gesprächsrunden mit den Trainern der Seniorenmannschaften habe der Vorstand damals einstimmig entschieden, die 2. Seniorenmannschaft vom Spielbetrieb abzumelden. „Diesen Schritt bedauern wir zutiefst und möchten unseren besonderen Dank an den Trainer Thomas Eckert und an die Spieler, die sich in den zurückliegenden Wochen für den Erhalt der Mannschaft eingesetzt haben, danken“, erklärte der 1. Vorsitzende Georg Garz. „Wir sind leider zu der Überzeugung gekommen, dass der Kader für einen funktionierenden Trainings- und Spielbetrieb für eine gesamte Saison nicht ausreichen wird.“

Seitdem gelte das Hauptaugenmerk von der sportlichen Leitung „mit Ruhe und Besonnenheit, aber auch Überzeugungskraft und Motivation, eine U23-Mannschaft für die Saison 2024/25 aufzubauen“, die dann in der Kreisliga B starten werde.

Im Januar 2024 folgte der 3. Rückzug, diesmal vom FSM Gladbeck. Der Vorsitzende Andreas Pappert sagte damals: Nach der Hinrunde war fast damit zu rechnen. Die Mannschaft ist ja schon zweimal nicht angetreten. Für Fußball-Gladbeck ist das auf jeden Fall eine traurige Nachricht, das ist es immer, wenn Mannschaften vom Spielbetrieb abgemeldet werden müssen. Aber noch einmal: Was jetzt bei FSM passiert ist, ist nicht die größte Überraschung.“

Und seit dem letzten Wochenende ist klar. Auch ETuS Bismarck wird im Endspurt der Saison in der Kreisliga in Gelsenkirchen nicht mehr dabei sein. Vor wenigen Tagen erst trat Bismarcks Trainer Detlef Rademacher zurück, nun wurde die Mannschaft zurückgezogen.

Bismarcks Vorsitzender Hans-Jürgen Schwarze sagte der WAZ: „Wir haben die Reißleine gezogen. Endlich kann ich wieder ruhig schlafen."