VfB Kirchhellen: Verein hat neuen Trainer vorgestellt

Halle Bottroper Aufstiegsfavorit auch in der Halle souverän

In der Kreisliga A ist der VfB Kirchhellen aktuell mit 49 Punkten souveräner Spitzenreiter und ein heißer Kandidat auf den Aufstieg in die Bezirksliga. Dass der VfB auch in der Halle glänzen kann, hat die Mannschaft bei der Bottroper Stadtmeisterschaft bewiesen.