Der VfL Bochum will den letzten Schritt gehen. Aus eigener Kraft, wie der Trainer betont, Hilfe vom BVB wäre willkommen, steht aber nicht an erster Stelle auf der Prioritätenliste.

Die Spannung ist zum Greifen. Am Sonntag kann der VfL Bochum den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga aus eigener Kraft eintüten.

Allerdings geht es ab 19:30 Uhr gegen Bayer Leverkusen, das Team, das noch keine Partie in der laufenden Saison verlor. Egal in welchem Wettbewerb. Eventuell kann der Klassenerhalt der Bochumer auch schon am Samstag klar sein, sollte die Konkurrenz mitspielen, sollte der BVB beim FSV Mainz gewinnen.

In der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den Deutschen Meister, der seine letzte Partie übrigens am 34. Spieltag der letzten Saison beim VfL Bochum verlor, stellte sich Bochums Trainer Heiko Butscher den Fragen.

Heiko Butscher über...

... das Personal: "Moritz Kwarteng, Michael Esser und Mo Tolba fallen aus. Moritz Broschinski war zu Beginn der Woche krank, er hat jetzt wieder leicht trainiert. Hinter ihm steht noch ein großes Fragezeichen. Philipp Förster wird ausfallen, er ist krank und hat Probleme am Hüftbeuger. Takuma Asano ist fit."

...eine Startelf-Rückkehr von Anthony Losilla: "Wir sind froh, dass er wieder da. Er ist ein wichtiger Faktor für das Spiel und die Kabine. Wir werden uns noch beraten, wie wir starten werden, nachdem die letzte Formation in Berlin auch sehr gut geklappt hat. Eine Startgarantie vergebe ich sowieso nie, denn wir bauen auf eine Leistungskultur."

... den Gegner aus Leverkusen: "Ich war live im Stadion am Donnerstag gegen Rom. Das ist nochmals ein kleiner Unterschied im Gegensatz zum TV. Ich habe viele Partien von Bayer verfolgt. Die Spielweise imponiert mir sehr. Es ist toll, was dort entwickelt worden ist. Es wird sehr schwer, sie bieten einem wenige Möglichkeiten, um in das Spiel zukommen. 49 Partien ohne Niederlage sprechen einfach für sich. Sie haben viele Ballbesitzphasen, die richtig weh tun, sie spielen dort teils mit dem Gegner."

So könnte der VfL Bochum gegen Bayer Leverkusen spielen Riemann - Passlack, Ordets, Schlotterbeck, Bernardo - Losilla, Osterhage - Bero, Stöger, Wittek - Hofmann Es fehlen: Esser (Kniebeschwerden), Kwarteng (Innenbandanriss), Tolba (Kreuzbandriss), Förster (krank) Sperren drohen: Bernardo, Broschinski

... die Herangehensweise der Bochumer: "Wir haben uns vorgenommen, als Mannschaft alles rauszufeuern. Wir müssen die wenigen Momente, die man bekommt, nutzen. Wir müssen in Vorleistung gehen. Wir müssen zeigen, wir stinken gegen alles an."

... die letzten Minuten, in denen der VfL viele Tore kassierte, Leverkusen im Gegensatz permanent trifft: "In der Tat sind das nicht die besten Voraussetzungen, wenn man nur die Statistik sieht. Das spricht auch für Bayers Qualität, sie glauben immer dran, noch was machen zu können. Wir wissen, dass wir auch viele Tore zum Schluss beklommen haben, aber hier haben wir zuletzt Fortschritte gemacht."

... den Samstag, wo der Klassenerhalt auf dem Sofa klappen kann: "Ich weiß noch nicht, was ich mache. Vor dem Fernseher ertrage ich das manchmal nur schwer. Das ist nervenaufreibend. Ich weiß, viele stürzen sich auf den BVB. Natürlich würden wir uns freuen, wenn Samstag alles klär wäre. Aber ich betone, der Fokus liegt nur auf Sonntag, wo wir es aus eigener Kraft schaffen können. Ich versuche das so gut es geht von mir wegzuhaben. Ich bin erstmal nur konzentriert auf Leverkusen."