Fußball-Bezirksligist Adler Union Frintrop hat Planungssicherheit für die kommende Saison. Trainer Marcel Cornelissen verlängert seinen Vertrag bis 2023.

Mit einem souveränen 3:0-Erfolg gegen den SC Sonnborn schloss Adler Union Frintrop eine fast perfekte Hinrunde ab. Die Bilanz des Bezirksliga-Tabellenführers ist sensationell: 14 Spiele, 40 Punkte und ein Torverhältnis von 54:8. Der Herbstmeister hat die beste Offensive der Liga, die mit Abstand beste Defensive und dazu mit Stürmer Yannick Reiners den Top-Torjäger (13 Treffer). Der Vorsprung auf den Verfolger TSV Ronsdorf beträgt bereits zwölf Punkte! Frintrop ist auf Kurs Landesliga und die Meisterschaft scheint – Stand jetzt – nur noch Formsache zu sein. Die Verantwortlichen im Verein bleiben jedoch besonnen und nehmen das Wort "Aufstieg" nicht in den Mund. Es wird sich von Spiel zu Spiel auf den jeweiligen Gegner fokussiert.

Nicht nur in der Liga, sondern auch im Niederrheinpokal, sorgte das seit Monaten formstärkste Amateurteam aus Essen für Furore und kegelte mit Ratingen 04/19 (1:0 n.V.) und Sportfreunde Baumberg (2:1 n.V.) zwei Oberligisten aus dem Wettbewerb. Erst in der dritten Runde war gegen den Regionalligisten SV Straelen (1:3) Schluss. Doch auch in dieser Partie zeigten die Frintroper eine bärenstarke Leistung und konnten das Pokal-Duell bis zur Nachspielzeit offenhalten.

Das Thema war nach 30 Sekunden erledigt. Immer wieder gab es wohl Gerüchte, dass ich gehe. Das ist natürlich Quatsch. Der Verein wollte, dass ich bleibe und ich wollte auch bleiben. Der Trainer über seine Vertragsverlängerung.

Am Dienstag erfuhr RevierSport dann, dass Erfolgstrainer Marcel Cornelissen, der im Oktober 2019 das Amt von Ex-Coach Matthias Hülsmann übernahm, seinen Vertrag bis 2023 verlängert hat. Der 33-Jährige bestätigte auf Nachfrage: "Das Thema war nach 30 Sekunden erledigt. Immer wieder gab es wohl Gerüchte, dass ich gehe. Das ist natürlich Quatsch. Der Verein wollte, dass ich bleibe und ich wollte auch bleiben. Für mich war wichtig, dass das komplette Funktionsteam bleibt und wir auch die Mannschaft halten können. Es laufen noch die letzten Gespräche mit den Jungs, aber ganz viele Stammspieler bleiben definitiv an Bord. Da braucht sich auch kein anderer Verein zu melden."

Der Coach zeigt sich zufrieden mit der Entwicklung im Klub: "Wir haben uns im Verein stark verbessert. Die Mannschaft hat sich ebenfalls deutlich weiterentwickelt. Es wird auch angenommen in Frintrop. Die Zuschauerzahl ist bei uns überragend. Vor der Saison konnten wir mit den Neuzugängen die Schwachstellen ausmerzen und haben überall richtig Qualität auf dem Platz."