Die Sportfreunde Lotte sind in der Regionalliga West weiter auf dem Vormarsch. Gegen die U23 des FC Schalke 04 gab es einen 4:1-Sieg.

Diese Mannschaft macht auch eine Liga höher Spaß. Die Sportfreunde Lotte marschieren ähnlich wie in der Oberliga Westfalen auch in der Regionalliga West von Woche zu Woche.

An diesem Wochenende gab es einen 4:1-Erfolg über den FC Schalke 04 II. Schon zur Halbzeit führte Lotte mit 4:0!

"Glückwunsch an Fabian Lübbers und die Sportfreunde Lotte zum Sieg. Ich habe Lotte schon einige Mal gesehen und muss sagen, dass hier ein richtig guter Job gemacht wird. Die Sportfreunde spielen einen guten Fußball. Wir haben uns die Woche natürlich Gedanken gemacht und einen Matchplan vorbereitet. Dieser hat dann eigentlich nur 15 Minuten funktioniert. Dann sind wir bis zur Pause zusammengebrochen und gehen mit 0:4 in die Kabine", sagte S04-II-Interimstrainer Tomasz Waldoch.

Der ehemalige Bundesligaspieler meinte weiter: "Es ist dann bei solch einem Spielstand nicht einfach die richtigen Worte zu finden und die Jungs wieder aufzubauen. Wir haben dann einige Wechsel vollzogen. Wir wollten die Räume auch enger machen. Das hat dann eigentlich auch gut funktioniert. Am Ende war es dann natürlich ein verdienter 4:1-Sieg für Lotte. Für uns ist es schwierig, weil es die nächste Niederlage ist."

Lotte liegt punktgleich mit 23 Zählern nur aufgrund des um drei Treffern schlechteren Torverhältnisses hinter dem MSV Duisburg. Unter der Woche gaben die Sportfreunde die Verpflichtung von Andreas Wiegel (zuletzt Rot-Weiss Essen) bekannt. Dieser feierte dann in der 78. Minute beim 4:1-Erfolg über die Schalker Reserve sein Lotte-Debüt.

Fabian Lübbers, Trainer der erfolgreichen Sportfreunde, zeigte sich natürlich über den siebten Sieg im zehnten Spiel zufrieden: "Wir haben in den ersten zehn Minuten Probleme gehabt, da war das 4:0 mit Sicherheit nicht absehbar. Aber danach, spätestens nach dem 1:0, haben die Jungs ein richtig gutes Fußballspiel gemacht. Schalke kam gar nicht zur Entfaltung. In der zweiten Halbzeit war es dann ein typisches Spiel gegen eine Mannschaft, die nicht mehr Gegentore kassieren will. Wir können zufrieden sein - mit dem Ergebnis und mit dem Spiel, wir haben eine U23-Mannschaft 90 Minuten beherrscht. Das kann sich schon sehen lassen. Ich wünsche Schalkes U23 alles Gute."