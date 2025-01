Der SV Waldhof Mannheim hat auf seine Sturm-Misere und den Ausfall von Terrence Boyd reagiert. Ein neuer Angreifer ist in der Kurpfalz angekommen.

Der SV Waldhof Mannheim hat sich in der letzten Woche des Winter-Transferfensters noch einmal in der Offensive verstärkt und den 28-jährigen Mittelstürmer Andre Becker bis zum Saisonende von Arminia Bielefeld unter Vertrag genommen.

Er wechselt auf Leihbasis - Becker steht noch bis zum Sommer 2026 in Bielefeld unter Vertrag - bis zum Saisonende zum SVW. Mit seiner Körpergröße von 1,97-Meter bringt der gebürtige Heidelberger ein neues Element mit in die Offensivabteilung des Mannheimer Traditionsvereins. Auch Mannheims Liga-Konkurrent Rot-Weiss Essen war lange an dem ehemaligen Stürmer des FC Viktoria Köln interessiert - RevierSport berichtete.

"Mit André bekommen wir einen neuen Spielertypen, den wir so in unserem Kader noch nicht hatten. Seine Physis soll uns dabei helfen, in der Box zu mehr Torchancen zu kreieren, aber auch Räume für andere Spieler zu öffnen. Auch bei Standardsituationen erhoffen wir uns mit der Leihgabe von André ein Upgrade. Vom ersten Gespräch an, hat uns André mit seiner Motivation, hier für den SV Waldhof zu spielen vollends überzeugt. Wir freuen uns sehr, dass er ab sofort bei uns auf dem Platz steht", sagt Anthony Loviso, Sportlicher Leiter des SV Waldhof Mannheim.

Insgesamt kommt Becker auf 83 Drittligaeinsätze mit 20 Toren. Zuvor war der Deutsch-Brasilianer mit Astoria Walldorf in der Saison 2019/20 Torschützenkönig der Regionalliga Südwest und erzielte dort 20 Tore in 22 Spielen. In der aktuellen Saison erzielte Becker zwei Tore im DFB-Pokal für Arminia Bielefeld und verhalf den Ostwestfalen dabei, den Einzug in das Viertelfinale zu erreichen.

"Ich bin sehr dankbar für die Chance, hier unweit meiner Heimat für den SV Waldhof Mannheim auflaufen zu dürfen. Die aktuelle Situation ist keine einfache, dennoch bin ich von der Qualität der Mannschaft überzeugt. In das bestehende Mannschaftsgefüge möchte ich mich nun optimal einbringen und meine Position innerhalb des Teams finden", meinte Becker bei seiner Vertragsunterzeichnung.