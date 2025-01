Rot-Weiss Essen hat bis dato dreimal in diesem Winter-Transferfenster zugelangt. Doch das letzte Wort hat RWE auf dem Markt noch längst nicht gesprochen.

Vor dem wichtigen Kellerduell am Sonntag (26. Januar, 13.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) gegen Hannover 96 hat Uwe Koschinat, Trainer von Rot-Weiss Essen, betont, dass er sich weitere Zugänge wünscht.

Die bisherigen Verstärkungen von Klaus Gjasula, Dominik Martinovic und Matti Wagner reichen dem 53-Jährigen nicht aus. Er sagte vor dem Hannover-Spiel: "Ich glaube, dass ich mich da positioniert und gesagt habe, dass ich mir externe Qualität wünsche. Qualität ist aber das Stichwort! Der Austausch mit den Verantwortlichen ist sehr gut. Sie versuchen alles. Ich versuche es bis zum späten Abend mit Spieler-Calls, diese von der Aufgabe bei Rot-Weiss Essen zu überzeugen. Es darf nicht um perspektivische Geschichten gehen, sondern um Spieler, die uns sofort weiterhelfen."

Und da wären wir schon beim Thema: RevierSport hatte bereits - lesen Sie hier - einige Kandidaten, mit dem sich die RWE-Verantwortlichen um Kaderplaner Marcus Steegmann beschäftigen, genannt.

Vorweg: Rot-Weiss Essen wird natürlich keine acht Spieler verpflichten - das sollte jedem klar sein! RS weiß aber, dass RWE aktuell auf dem Markt sehr umtriebig ist und viele Spieler anspricht. Es gibt Körbe, Interesse, Gespräche, Verhandlungen und im Bestfall einen Vertragsabschluss oder im negativen Fall doch noch Absage(n). So läuft das Geschäft.

So ist der Stand bei diesen acht Kandidaten

Patrick Hobsch, Angreifer des TSV 1860 München: Mit dem 30-jährigen Stürmer gab es bereits intensive Gespräche - siehe WAZ-Artikel. Noch - Stand: Samstag, 25. Januar, 13 Uhr - haben sich die Parteien - RWE, Spieler, Berater - nicht geeinigt. So dass RWE noch keinen Vorstoß beim TSV 1860 München unternehmen konnte. Denn das wird bei einer Einigung mit dem 1,83-Meter großen Stürmer der Fall sein müssen. Schließlich steht Hobsch, der in 19 Partien in dieser Saison fünfmal ins Schwarze traf, noch bis zum 30. Juni 2026 unter Vertrag. Unter 100.000 Euro werden ihn die Löwen wohl kaum gehen lassen. Und: Zunächst einmal muss 1860 auch einen adäquaten Ersatz finden. Diesen haben die Münchener noch nicht parat. Wie RS erfuhr, sagte zuletzt Joel Grodowski (Preußen Münster) dem TSV ab.

Joel Grodowski, Angreifer des SC Preußen Münster: Und da wären wir schon beim nächsten Essener Kandidaten: Ein ganz heißes Eisen! Ein Wunschspieler - aber: RWE hat eine große Konkurrenz im Buhlen um den 27-jährigen Münsteraner Aufstiegshelden, der bei den Preußen keine große Rolle mehr spielt und zuletzt auch nicht mehr im Spieltagskader stand. Der 27-Jährige wird nach RS-Informationen nicht nur von RWE, sondern auch von den Liga-Konkurrenten SV Sandhausen, Waldhof Mannheim und Arminia Bielefeld umworben. Für 1860 München gab es bereits einen Korb. Das dürfte auch im Fall von Sandhausen und Mannheim passieren. Denn wie RS aus Grodowskis Umfeld erfuhr, erwarten er und seine Frau Nachwuchs und wollen Nordrhein-Westfalen nicht verlassen.

Grodowski-Berater arbeitet auch für Bielefeld-Trainer

Arminia Bielefeld gilt hier nach RevierSport-Informationen als Favorit. Die Ostwestfalen haben einige Argumente. Grodowski kennt Trainer Michel Kniat aus gemeinsamen Verler Zeiten - und der DSC hat dank des DFB-Pokal-Viertelfinales auch das nötige Kleingeld. Denn Grodowski, dessen Vertrag in Münster bis Sommer 2027 läuft, soll nicht verliehen, sondern verkauft werden. RWE müsste da schon eine Menge der 500.000-Euro - 100.000-Euro kassiert noch der 1. FC Nürnberg - in die Hand nehmen, um Grodowski nach Essen zu holen. Bielefeld hat noch einen Joker: Sascha Brinker, auch Simon-Engelmann-Berater, vertritt Grodowskis Interessen - und auch die von DSC-Coach Kniat.

Felix Higl, Angreifer des SSV Ulm: Angemerkt sei: Er kuriert aktuell eine Zehenverletzung aus. Dürfte aber in wenigen Tagen wieder fit sein. Rot-Weiss Essen beschäftigt sich nach unseren Infos mit dem 1,94 großen Stürmer des SSV Ulm 1846. Bei den Spatzen spielt Higl - Vertrag bis zum 30. Juni 2026 - eine untergeordnete Rolle, kam aber 15 Mal (933 Spielminuten) in der 2. Bundesliga zum Einsatz und erzielte auch vier Tore. Der 28-jährige gebürtige Kölner blickt auf 97 Drittligaspiele (13 Tore) zurück.

Jason Ceka, Rechtsaußen des 1. FC Magdeburg: Der 25-jährige gebürtige Essener spielt beim FCM keine Rolle mehr und kam in dieser Saison nur zu drei Einsätzen. Im Sommer 2021 saß er mit Ex-RWE-Sportchef Jörn Nowak am Tisch. Ceka wollte, RWE am Ende nicht mehr. Und jetzt? RWE hat Ceka auf dem Schirm - mehr aber auch nicht. Nach RS-Informationen wird es eher zu keinem Ceka-Transfer kommen. Der Ex-Schalker präferiert einen Verbleib in der 2. Bundesliga. Der 1. FC Kaiserslautern und auch die SV Elversberg sollen Interesse bekunden.

Noah Sarenren Bazee, Rechtsaußen von Arminia Bielefeld: Aufgrund der Verletztenhistorie des Spielers hat Rot-Weiss Essen Abstand von einer Verpflichtung genommen.

Andre Becker, Angreifer von Arminia Bielefeld: Auch hier gibt es immer wieder mal Kontakt zwischen Marcus Steegmann und seinem ehemaligen Schützling vom FC Viktoria Köln. Doch wie betonte Uwe Koschinat: "Ich glaube, dass ich mich da positioniert und gesagt habe, dass ich mir externe Qualität wünsche. Qualität ist aber das Stichwort!" 16 Einsätze, null Tore - so lautet Beckers Bilanz. In dieser prekären RWE-Lage wäre der 1,97-Meter-Riese schwer an der Hafenstraße zu verkaufen.

Dominic Baumann, Angreifer des SV Sandhausen: Trotz neun Treffer in 20 Spielen soll Neu-Sandhausen-Trainer Kenan Kocak in Erwägung ziehen, den 1,78 Meter großen und bulligen Mittelstürmer abzugeben. RWE hat schon angefragt, 1860 München auch. Doch wie unsere Redaktion erfuhr, kommen die Sandhäuser hier noch einmal ins Grübeln. Zunächst einmal müssten sie auch einen adäquaten Ersatz finden. Das ist noch nicht er Fall. Joel Grodowski, siehe oben, wird nicht kommen. Und: Baumann ist bis zum 30. Juni 2027 an Sandhausen gebunden. Ein Baumann-Kauf dürfte für einen potentiellen Abnehmer sehr teuer werden. Interessant: Baumann ist in den letzten zwei Jahren mit Zwickau und Halle als jeweils bester Torschütze in die Regionalliga abgestiegen - kein gutes Omen für einen aktuellen Abstiegskandidaten.

Ben Zolinski, aktuell ohne Verein: Uwe Koschinat hat den Wunsch Richtung RWE-Verantwortliche geäußert, Zolinski zu verpflichten. Doch aktuell genießen andere Spieler Priorität. Es ist aber nicht auszuschließen, dass Koschinats Wunsch am Ende doch noch erfüllt wird. Zunächst müssen aber zwei andere Transfers fix gemacht werden.