Am Mittwoch, 15. Januar 2025, nimmt Rot-Weiss Essen die Vorbereitung auf das erste Rückrundenspiel bei Alemannia Aachen (Sonntag, 19. Januar) auf. Vier Spieler werden nicht dabei sein.

Ab Mittwoch geht es an der Hafenstraße wieder los: Nach dem Türkei-Trainingslager gab es für die RWE-Profis zweieinhalb freie Tage. Ab 14.30 Uhr rollt der Ball dann wieder auf dem Ente-Lippens-Trainingsplatz.

Der Fokus von Rot-Weiss Essen liegt auf der Partie bei Alemannia Aachen. Am Sonntag (19. Januar, 16.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) geht es für RWE auf den Tivoli.

Weder in der Trainingswoche, noch in Aachen werden vier Spieler dabei sein. Torben Müsel (Rückenbeschwerden) ist weiter verletzt und für das Wochenende kein Thema. Der Mittelfeldspieler soll aber in der Woche nach dem Aachen-Duellwieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Thomas Eisfeld (Muskelfaserriss) wird noch einige Wochen ausfallen. Von rot-weisser Seite heißt es, dass der 31-jährige Routinier erst im Februar wieder ein Thema sein wird.

RWE-Trainingsplan Montag: frei Dienstag: frei Mittwoch: 14.30 Uhr Donnerstag: 11 und 15.30 Uhr Freitag: nicht öffentlich Samstag: nicht öffentlich

Nicht nur der Januar und Februar sind derweil für Ekin Celebi (Ruptur der Sehne) gelaufen. Der Linksverteidiger wird weiterhin auf unbestimmte Zeit ausfallen und in dieser Saison kaum noch ein Thema bei RWE werden. Vor dem Frühling ist an eine Rückkehr von Celebi, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, nicht zu denken.

Spieler Nummer vier, der in der Vorbereitung auf das Aachen-Spiel fehlen wird, ist Leonardo Vonic. Der 21-jährige Stürmer ist für Verhandlungen freigestellt. Wie schon mehrfach berichtet, steht Vonic vor einem Wechsel nach Portugal zur U23 des FC Porto. Der Deal steht kurz vor dem Abschluss. Porto und RWE müssen noch Details klären.

Das gilt auch für die "Causa Marek Janssen". Hier muss Rot-Weiss Essen noch mit dem SV Meppen übereinkommen, wenn der 1,95-Meter große Stürmer RWE noch in dieser Saison weiterhelfen soll. Denn Janssen hat schon jetzt einen RWE-Vertrag ab dem 1. Juli 2025 in der Tasche. Das bestätigte ein rot-weisser Verantwortlicher auch dieser Redaktion. Aber, klar: Der Drittligist würde den 27-jährigen Angreifer am liebsten sofort vom SVM loseisen. Die Verhandlungen laufen.

Janssen wäre dann nach Klaus Gjasula, Dominik Martinovic und Matti Wagner der vierte neue RWE-Spieler in der laufenden Winterpause.