Rot-Weiss Essen hat in diesem Winter-Transferfenster schon drei neue Spieler verpflichtet. Der Kader ist 29 Mann stark. Eigentlich zu groß.

Klaus Gjasula (defensives Mittelfeld, SV Darmstadt 98), Dominik Martinovic (Angriff, Slaven Belupo) und Matti Wagner (Linksverteidiger, Greuther Fürth, ausgeliehen): Das sind die bisherigen Winter-Transfers von RWE. Marek Janssen (Angriff, SV Meppen) könnte noch kommen. Hier muss sich Essen mit Meppen noch auf eine Ablösesumme einigen.

Auf der anderen Seite konnte Rot-Weiss Essen noch keinen Spieler abgeben. Damit umfasst der Kader von Uwe Koschinat - Stand 14. Januar 2025 - 29 Profis! Janssen wäre Spieler Nummer 30. Klar: Der RWE-Kader ist zu groß.

Dass Leonardo Vonic den abstiegsbedrohten Drittligisten verlassen wird, gilt als sicher. Nach RS-Informationen sollte der Wechsel zur U23-Mannschaft des FC Porto noch in dieser Woche in trockene Tücher gebracht werden. Wie unsere Redaktion erfuhr, ist sich Vonic mit den Portugiesen über einen Arbeitsvertrag bis zum 30. Juni 2030 einig. Der europäische Topklub muss nur noch "Kleinigkeiten", so heißt es aus dem Vonic-Umfeld, mit RWE klären.

Sollte der Vonic-Poker beendet werden und der 21-jährige Stürmer nach Portugal wechseln, stünden noch 28 Mann (mit Janssen 29) im RWE-Kader. Eigentlich immer noch zu viele Spieler. Auch wenn man bedenken muss, dass Ekin Celebi auf unbestimmte Zeit ausfallen wird. Auch 27 Mann (mit Janssen 28) wären für eine Halbserie sehr viel.

Rot-Weiss Essen: Dion Berisha will auf Zehner-Position angreifen

Und da wären wir beim Problem. Denn eigentlich wurde den offensiven Außenbahnspielern Robbie d'Haese sowie Stürmer Moussa Doumbouya mitgeteilt, dass sie den Verein verlassen dürfen. Das Problem: Niemandem aus diesem Trio liegt eine Offerte vor. Während d'Haese und Doumbouya wohl oder übel bis zum Sommer - dann enden beide Verträge bei RWE - mit durchgezogen werden müssen, hat Berisha auch gar keine Absichten zu wechseln.

"Er hat bei Rot-Weiss Essen einen Vertrag und Stand jetzt gehe ich auch davon aus, dass er in der Rückrunde für RWE spielen wird. Dion will sich in Essen durchsetzen", sagte Ronny Zeller, Berishas Berater, gegenüber RevierSport.

Der 21-jährige Berisha, der in der Hinrunde gerade einmal zu sieben Einsätzen über insgesamt 150 Spielminuten kam, hinterließ zuletzt einen ordentlichen Eindruck. Er agierte in den Trainingsspielformen meistens auf der Zehner-Position und sah um einiges besser aus als vorher auf dem Flügel.

Marcus Steegmann, Essens Kaderplaner, sagte auf Anfrage unserer Redaktion bezüglich Spielern, die RWE verlassen könnten: "Wie gehabt, ich beteilige mich nicht an Spekulationen und gebe keine Wasserstandsmeldungen ab."