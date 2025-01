Der SV Waldhof Mannheim hat nun auch auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Es handelt sich um einen Rückkehrer in die Kurpfalz.

Der SV Waldhof Mannheim hat den 27-jährigen offensiven Mittelfeldspieler Arianit Ferati unter Vertrag genommen. Ferati kehrt damit zum Drittligisten zurück.

Der Kosovare, der für seine Heimat auch zwei Länderspiele bestritt, war bereits von 2019 bis 2021 für Mannhei in der 3. Liga aktiv. Insgesamt lief Ferati in 62 Spielen für den SVW auf, erzielte zehn Tore und bereitete elf weitere Treffer vor.

Der in Stuttgart geborene Ferati entschied sich nach seiner Waldhof-Zeit für den Schritt in die Eredivisie zu Fortuna Sittard. In der ersten niederländischen Liga und im Pokal absolvierte Arianit Ferati 63 Pflicht-Begegnungen für Fortuna Sittard. Nun folgt der Schritt zurück in die Kurpfalz.

"Wir kennen die Qualitäten von Ari aus seiner ersten Zeit in Mannheim. Jetzt hat sich für uns kurzfristig die Möglichkeit ergeben, dass wir Ari zurück zum SVW holen können. Das haben wir in unserer jetzigen Situation mit einer Vakanz im offensiven Mittelfeld genutzt und freuen uns sehr, dass wir mit Ari einen Spieler verpflichtet haben, der immer den Unterschied ausmachen kann. Es wird jetzt für uns wichtig sein, dass wir Ari über den Trainingsbetrieb so schnell wie möglich in die Mannschaft integrieren", erklärt Anthony Loviso, Sportlicher Leiter des SV Waldhof Mannheim.

"Ich freue mich sehr, zukünftig wieder für den SV Waldhof Mannheim auflaufen zu können. Den Verein habe ich in meiner ersten Zeit in Mannheim sehr zu schätzen gelernt. Anthony und ich hatten in den vergangenen Tagen gute Gespräche, die mich zu diesem Schritt gebracht haben. Ich bin davon überzeugt, dass ich der Mannschaft mit meiner Spielweise in der Rückrunde helfen kann. Ganz besonders freue ich mich wieder auf unsere Fans. Die Unterstützung war damals immer beeindruckend und reizt mich auch heute sehr", sagte Ferati zu seiner Vertragsunterzeichnung beim SV Waldhof, der mit 21 Punkten Rang 15 belegt und drei Zähler über dem Strich steht.

Zum Rückrundenauftakt wartet auf Ferati und Co. ein Heimspiel. Am Sonntag, 19. Januar gastiert ab 19.30 Uhr der FC Ingolstadt im Carl-Bezn-Stadion.